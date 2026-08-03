Aparece una urna con cenizas olvidada en un supermercado: la policía ya busca a sus dueños

La Policía Local trabaja de manera continua cada verano con multitud de objetos perdidos. Y es que en esta época del año, el turismo se incrementa exponencialmente en multitud de ciudades de España, obligando a las autoridades a hacerse responsables de cualquier objeto olvidado.

En este sentido, la Policía Local de Benidorm se encuentra buscando a los familiares de uno de los objetos más extraños que se pueden perder. Y es que una urna con cenizas ha aparecido en una taquilla de un supermercado de la localidad valenciana, sin dueño que la reclame.

Es por ello que las autoridades han comenzado la búsqueda para localizar a los familiares. El descubrimiento se produjo gracias a la encargada del establecimiento, quien detectó el objeto en una de las taquillas del supermercado. Tras ello, la trabajadora alertó al cuerpo policial para que actuara en el caso.

Un objeto perdido muy peculiar

Según ha informado la Policía Local a través de sus redes sociales, la urna ha sido localizada este lunes por la mañana en las taquillas utilizadas por los clientes para depositar sus pertenencias. "Alguien ha dejado olvidada una urna con cenizas en una taquilla de un supermercado. Si crees que puede ser tuya o conoces a quien pueda estar buscándola, contacta con la Policía Local de Benidorm. Sabemos que no es un objeto cualquiera. Detrás de esta urna hay una historia y una familia que probablemente esté pasando un mal rato. Comparte esta publicación para ayudar a que vuelva con los suyos", informan las autoridades.

El portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa, ha explicado que los agentes han iniciado diversas gestiones para identificar a los familiares de la persona fallecida, aunque hasta el momento no han conseguido dar con ellos.

¿Qué ocurre si no aparecen los familiares?

Con el fin de facilitar su localización, la Policía ha difundido una fotografía de la urna y ha pedido la colaboración ciudadana para encontrar a sus propietarios y poder devolverles las cenizas.

No obstante, tal y como ha señalado el portavoz, en caso de que no sea posible localizar a los familiares, la Policía Local tiene previsto trasladar la urna al cementerio municipal.