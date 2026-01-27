Almeida reprocha al PSOE la falta de seguridad en Cercanías por poner "a un putero y luego a un tuitero" en Transportes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado duramente contra el PSOE en el Pleno del Ayuntamiento al acusar al Gobierno de poner en riesgo la seguridad en Cercanías por la falta de inversiones y por la gestión del Ministerio de Transportes, que, según ha denunciado, ha estado en manos de "a un putero y luego a un tuitero". Responsabiliza al Ejecutivo de comprometer "la vida y la integridad física de los madrileños".

En un bronco intercambio con la portavoz socialista, Reyes Maroto, Almeida ha reprochado al PSOE que haya dejado sin ejecutar el 43% del presupuesto destinado al mantenimiento de Cercanías en Madrid. "Cada euro que dejan de invertir en Madrid afecta directamente a la vida y la integridad física de los madrileños, y de eso les hago directamente responsables", ha afirmado.

El alcalde ha pedido a Maroto "que no tome por imbéciles a los madrileños" y ha rechazado que las transferencias del Estado a la capital dependan de la "merced de Pedro Sánchez". Según ha subrayado, esos fondos responden a la aplicación de la Ley de Haciendas del Régimen Local.

Almeida ha puesto como ejemplo las incidencias registradas en la red de Cercanías de Madrid, con escenas "dantescas" de pasajeros bajando a las vías o saliendo a pie de túneles, y ha advertido de que la falta de inversiones podría haber tenido consecuencias aún más graves. "Gracias a Dios no ha pasado lo de Rodalies", ha señalado, en referencia al accidente en Cataluña en el que falleció un maquinista en prácticas.

"Muertos de primera y de segunda"

Asimismo, ha acusado al Gobierno de tratar de forma diferente a las víctimas en función del territorio. A su juicio, el Ejecutivo considera que hay "muertos de primera y de segunda".

"¿Considera razonable que en Cataluña sí haya habido ceses por lo que sucedió en Rodalies y por Adamuz hayan dado una patada para adelante y hayan regularizado a 500.000 personas a ver si de esa manera se olvida lo que pasó?", ha preguntado a la bancada socialista.

Almeida ha insistido en que no se puede medir con distinto rasero tragedias similares y ha reprochado al presidente del Gobierno que no vaya a acudir al funeral de las víctimas en Huelva. "¿De verdad piensa que tenemos que tratar diferente a unos muertos porque tienen un compromiso con el independentismo que a los de Adamuz? Ni siquiera el señor Sánchez va a ir al funeral este jueves. Ni siquiera tiene la decencia y la dignidad", ha zanjado.