Alertan de la presencia de salmonela en dos lotes de fuet procedente de España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de salmonela en dos lotes de fuet procedente de España de la marca 'CAN DURAN', por lo que ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos citados "se abstengan de consumirlos".

Según ha indicado esta institución, la misma ha tenido conocimiento de esta situación "a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF)". En concreto, ha recibido "una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia relativa a la presencia de salmonela en fuet extra de la marca 'Can Duran'", ha explicado.

Los lotes afectados de este artículo de alimentación son '262014422', con fecha de caducidad de 24 de julio, y '262014423', con fecha de 1 de agosto. Ambos pertenecen a la citada casa comercial y al producto 'Fuet extra', que se presenta en envase de bolsa de plástico de 170 gramos y conservado a temperatura ambiente.

"Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Navarra, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", ha indicado la AESAN, que ha añadido que "esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI)".

En este sentido, ha manifestado que el "objeto" de esta última medida ha sido "que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización". Por último, ha indicado que "en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud".

Lactosa no declarada en producto cárnico

Asimismo, la agencia ha informado también esta martes de la presencia de lactosa "no declarada en el etiquetado" de un producto cárnico de cabezada de lomo de la enseña Jamones Alfredo Monfot.

En este caso los lotes afectados corresponden con el número 52-25 y fecha de consumo preferente 22 de octubre de 2026, 05-26 y 07-26 con fecha de consumo preferente 29 de noviembre de 2026, lote 12-26 y fecha 19 de enero de 2027 y por último, 10-26 y 5 de junio de 2027.

Este producto se ha distribuido envasado al vacío en tacos en formado de 200-1000 gramos y loncheado en envases de 130-150 gramos, todos ellos refrigerados.

La distribución ha sido en las comunidades de Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, aunque no descartan redistribuciones a otras comunidades.

Aesan ha pedido a aquellas personas con intolerancia a la lactosa que pudieran tener el producto en sus hogares se abstengan de consumirlo y han recalcado que no comporta ningún riesgo para el resto de la población.