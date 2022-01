El alegato de Stromae sobre la salud mental: el cantante reconoció durante una entrevista que pensó en suicidarse

Poco a poco, la salud mental ha conseguido ganar visibilidad y está dejando de ser un tema tabú, por lo que cada vez más personas se atreven a confesar los problemas que han sufrido. Uno de ellos ha sido el cantante belga Paul Van Haver, más conocido como Stromae que acudió a la cadena francesa de televisión 'FT1' después de más de siete años retirado de focos y platós. El motivo fue la publicación de su próximo álbum, 'Multitude', que saldrá el 4 de marzo.

La encargada de conducir la entrevista fue la periodista y presentadora Anne-Claire Coudray, que dirige uno de los informativos más vistos de Europa. Le preguntó al artista: "Has luchado durante siete años contra la infelicidad, has hablado de ello sin rodeos y en tus canciones hablas mucho sobre la soledad, ¿te ayuda la música a liberarte de ella?"

Sin embargo, Stromae no dio una respuesta tradicional, sino que lo hizo cantando una de las canciones de su nuevo disco: 'L'enfer' (El infierno).

"No soy el único que se siente solo, y eso ya es algo. Y si contara a todos los que se sienten como yo, seríamos muchos. He considerado el suicidio varias veces y no estoy orgulloso de ello. A veces sientes que sería la única manera de silenciarlos, a esos pensamientos que te hacen pasar un infierno", reconocía el artista.

Además, lo hizo mirando fijamente a la cámara y después de una pausa profunda, con la que consiguió crear un ambiente emotivo e intenso.

El 20% de los españoles presenta síntomas de depresión moderada

Stromae es un cantante de gran fama internacional que se dio a conocer con su tema de 2009 'Alors on dance', aunque también tiene otros mundialmente populares como 'Papa ou tai'. No obstante, en 2016 dijo adiós al mundo de la música para cuidar su salud mental.

Y es que los problemas de salud mental son cada vez más visibles. El 20,6 % de la población española presenta síntomas de depresión moderada, según el IV Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon que también revela que las mujeres son los que tienen más probabilidades de experimentar síntomas compatibles con la depresión, además de las personas en la franja de edad de 26 a 40.

El estudio, publicado con motivo del día mundial de lucha contra la depresión que se celebra el 13 de enero, constata que el 25 % de las mujeres presenta sintomatología depresiva moderada frente al 16,4 % de los hombres. En cuanto a la edad, la encuesta confirma que los rangos de edad más favorables a presentar estos síntomas son el que va de 26 a 40 años, seguido de 18 a 25 y mayores de 65 años.

Factores como la situación económica o familiar también hacen que la estabilidad emocional se tambalee. Según el estudio, los españoles perciben peor su salud emocional que la física, y puntúan la primera con un 6,7 sobre una escala de uno a 10 mientras que la segunda supera el notable (7,1).