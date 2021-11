Alberto Chicote explota contra un medio que anunció su muerte: "No se lo deseo ni a quienes juegan con estas cosas"

El '12 minutos' es un medio de humor online que se dedica a escribir noticias que supuestamente pasarán en el mundo del año 2059. Sin embargo, este domingo, 14 de octubre, han cruzado una línea roja anunciando la muerte de uno de los cocineros más famosos de España, Alberto Chicote.

La noticia corrió rápidamente por las redes sociales hasta que llegó a oídos del chef, que no ha dudado en criticarlos duramente en su cuenta de Instagram, censurando la "broma" realizada por este medio. "Pues parece que a la "gente" de #12Minutos les parece muy divertido jugar con estas cosas y las consecuencias que van adheridas a estas NOTICIAS FALSAS", ha comenzado diciendo Alberto Chicote.

Aquí ando más vivo que ayer, y menos que mañana

Además, Chicote asegura que ha recibido llamadas de sus seres queridos que se habían quedado consternados al enterarse de la noticia falsa: "El día que llevo de amigos que les ha dado un vuelco el corazón antes de llamarme no se lo deseo ni a quienes juegan con estas cosas tan serias". Y ha concluido su mensaje añadiendo: "Por lo demás, aquí ando más vivo que ayer, y menos que mañana (espero)".

Reacciones de otros personajes públicos

Son varios los famosos que han respondido a la publicación de Chicote, lamentando que haya sido víctima de las 'Fake news', como Álex Ubago, Alejandro Sanz, los hermanos Torres o Dolores Redondo. Además, el chef Paco Morales ha comentado: "Vaya gracia amigo…" y Carmen Chaparro: "Hostia, qué susto, Alberto. Me acaba de salir el corazón por la boca. Hasta que no he visto que lo habías colgado tú no me he dado cuenta de que era falso".