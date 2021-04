Chicote presenta su libro 'Cocina de resistencia' donde mezcla recetas y reflexiones personales

En su nuevo libro 'Cocina de resistencia', el cocinero Alberto Chicote ha recopilado recetas con consejos para organizar la despensa de nuestra casa y aprovechar todos los ingredientes que encontremos en la nevera. Chicote explica que al principio, no tenía idea de escribir un libro, pero que durante el confinamiento se planteó publicar las recetas que él comía en su casa con su mujer. "La idea era aprovechar de la mejor manera la comida del día a día que se pueda comprar en cualquier supermercado normal y corriente", explica el cocinero.

Con esas recetas que compartía en redes sociales sus seguidores estaban encantados porque les aportaba ideas para hacer diferentes comidas. Después de publicar unas 150 recetas, se dio cuenta de que era complicado volver a todas ellas y tenerlas organizadas. Por ello, decidió reescribirlas, ordenarlas, explicar cada receta con más detalle y recopilarlas todas en su libro 'Cocina de resistencia'.

Un libro mitad recetario y mitad reflexiones

En el proceso de escribir el libro, Chichote cuenta: "Me di cuenta de que cada receta me despertaba recuerdos de momentos en la cocina y de personas que ya no están". Por ello, empezó a escribir a qué le recordaban las croquetas, dónde había aprendido una cierta técnica o quién le había enseñado una receta. "Al final, el libro es mitad recetario y mitad historias, reflexiones, momentos y personas", explica Chicote sobre su libro.

Además de ayudar a la gente a hacer recetas normales, Chicote fue consciente de que actualmente, debido a la situación económica, hay mucha gente que no tiene para para comer y decidió donar todos los beneficios de autor al World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés.