Un acertante tira por error a la basura un billete de lotería premiado con un millón de euros y unos trabajadores lo encuentran

La suerte ha sonreído al personal del servicio de recogida de residuos de la localidad italiana de Bitonto, al sur del país, después de encontrar un billete de lotería premiado con un millón de euros. El boleto fue tirado a la basura accidentalmente por su propietario, quien se dio cuenta posteriormente de su valor.

Un error al comprobar el boleto

La persona que compró el billete, según apunta la agencia EFE, lo tiró a la basura después de que la máquina para comprobar si estaba premiado indicase que no era "válido", un mensaje que aparece cuando el premio es demasiado alto para que se pague en el estanco, pero el comprador pensó que no había ganado nada.

Según ha indicado este miércoles Roberto Toscano, presidente de Sanb, la empresa que gestiona la recolección y el transporte de residuos en Bitonto.

El ganador había elegido números que llevaba usando años porque estaban ligados al recuerdo de un ser querido, por lo que al llegar a casa un familiar le comunicó que el billete estaba premiado y entonces acudieron de nuevo al estanco, pero ya había pasado el camión de la basura.

La búsqueda entre seis toneladas de residuos

Toscano explicó que las personas que habían perdido sus boletos se pusieron en contacto con la empresa, y los trabajadores lograron identificar rápidamente el camión correcto y detenerlo antes de que pudiera descargar su contenido en la compactadora, la máquina que prensa los residuos antes de su eliminación.

"Por suerte, era domingo; de lo contrario, la carga ya habría terminado en el vertedero. Una vez que localizamos el camión, lo pusimos bajo vigilancia" y posteriormente se llevaron a cabo diversos trámites administrativos para extraer los residuos y que el camión fuera escoltado a una instalación, donde comenzó la búsqueda del cupón entre las seis toneladas de desechos", ha dicho Roberto Toscano, presidente de Snab, la empresa que gestiona el transporte de residuos en Bitonto, al portal de noticias TGCOM.

Tras muchas horas de trabajo, uno de los operarios de Sanb finalmente encontró el billete. Toscano describió la alegría de los trabajadores y del ganador. El coste de la operación de recuperación, explicó Toscano, correrá a cargo del ganador, quien previamente había firmado una declaración comprometiéndose a cubrir los gastos adicionales.