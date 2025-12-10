El abuelo del menor asesinado en Almería pedirá la custodia del bebé que espera su hija: "Que no se repita"

La crudeza de lo sucedido con el pequeño Lucas en Garrucha (Almería) es indescriptible. Golpeado y violado hasta la muerte por la pareja de su madre, según apunta la investigación de la Guardia Civil, el menor de 4 años fue asesinado en la noche del pasado miércoles. Ahora, una semana después de su muerte, el Instituto Armado no descarta que la madre también fuese testigo de una parte de la agresión.

Según recoge el auto de ingreso en prisión dictado por la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería), la pareja sentimental de la madre de Lucas, identificado como Juan David R.C., "maltrataba y golpeaba" de forma habitual al menor.

Solicitud de la custodia

El abuelo de Lucas, según defiende José Luis Martín, el abogado que ejerce la acusación particular en su nombre, ha confirmado que la madre se encuentra embarazada de cinco meses. Por este motivo, el abuelo del pequeño asesinado pedirá la custodia del bebé que espera su hija. "El abuelo quiere cuidar de ese niño que viene en camino y evitar que quede bajo la tutela de la madre", ha indicado el abogado, según informa el Diario de Almería.

Con ello, la familia busca que el bebé no ingrese en el módulo de madres del centro penitenciario cuando nazca, debido a que actualmente la madre se encuentra en prisión sin fianza. "No quiere que la madre tenga a ese niño, quiere criarlo él como a su nieto para que no se repita la historia", añade el abogado.

El abuelo del pequeño también persigue incinerar el cadáver del menor. Quedó constancia de ello al personarse el martes como acusación particular en la causa, solicitando al juzgado el inicio de un expediente de jurisdicción voluntaria para poder llevar a cabo el procedimiento.

La petición se formula al no haberse podido obtener la autorización de la madre, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado sábado, junto a su pareja sentimental. La personación se ha formalizado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, que estaba en funciones de guardia cuando se produjo el hallazgo del cuerpo y las detenciones.

El último audio

Cuenta el diario El Mundo que la madre de Lucas habría enviado un último mensaje a su pareja sentimental por la muerte de su hijo. "Lucas no reacciona, mi amor. Yo me siento mal, no sé qué pasó", indica parte del audio al que ha tenido acceso el citado medio.

"Salimos a caminar y ya se empezó a poner mal, mal", continúa la mujer, previsiblemente en referencia al pequeño. "No sé ni siquiera dónde estoy (...) Estoy cegada, mi amor, estoy cegada. Estaba en resignación pensando que mi hijo sí está bien, pero creo que no (...) Y yo me quiero morir. Perdón, perdón por decirte esto, pero yo me voy a morir. Yo me quiero morir. Yo no quiero estar así".

Sin constancia de denuncias por maltrato

Este mismo miércoles se ha pronunciado el Gobierno, alegando que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no les consta "ninguna denuncia formal" sobre la situación de maltrato que sufría Lucas. Así lo ha indicado Pedro Fernández, el delegado del Gobierno en Andalucía, en declaraciones a los medios de comunicación en Almería.

Fernández ha respondido a las críticas de la acusación particular, que sostiene que la tía abuela del menor acudió a un cuartel de la Guardia Civil con fotografías de lesiones y no se le recogió la denuncia. "No tengo conocimiento de ninguna denuncia formal que se haya producido en este caso concreto", ha defendido al respecto.

"No tenemos constancia de que haya habido ningún mal funcionamiento", ha añadido, alegando que si se detectara cualquier "disfunción" en el análisis pormenorizado del caso, "se pondría de manifiesto de forma inmediata".