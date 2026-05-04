El vídeo de un pasajero dentro del crucero con el brote de hantavirus: "Hay mucha incertidumbre"

La crisis sanitaria a bordo del crucero MV Hondius, donde se investiga un brote de hantavirus que ha dejado ya tres fallecidos, ha provocado que Cabo Verde deniegue su entrada en el país. En medio de la incertidumbre, un pasajero, el creador de contenido de viajes @jakerosmarin, ha compartido un vídeo en redes sociales en el que describe la situación desde dentro.

"Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más difícil", afirma en su mensaje, grabado desde el propio barco, que permanece retenido frente a las costas de África Occidental.

El pasajero, visiblemente afectado, subraya que la situación es "muy real" para quienes se encuentran a bordo y pide empatía: "No somos solo una historia, ni titulares. Somos personas con familias, con vidas, con gente esperándonos en casa". En su intervención, insiste en que lo único que desean es "sentirse seguros, tener claridad y volver a casa".

El vídeo, publicado en Instagram, ha sido verificado por Reuters, que confirma que se trata de un pasajero del barco, donde permanecen unas 150 personas, entre ellas ciudadanos británicos, estadounidenses y españoles.

Sanidad monitoriza la situación

Mientras tanto, los ministerios de Exteriores y Sanidad siguen de cerca la evolución del caso. Según ha podido saber Onda Cero, hay al menos una decena de españoles a bordo, ninguno con síntomas hasta el momento. El departamento que dirige Sanidad mantiene contacto permanente con la Organización Mundial de la Salud, las autoridades del barco y Países Bajos, bajo cuya bandera navega el buque.

El brote ha provocado la muerte de un matrimonio neerlandés y un ciudadano alemán, además de varios contagios. Dos personas con síntomas están siendo evacuadas para recibir atención médica. El hantavirus, que se transmite principalmente por contacto con excrementos de roedores, tiene un periodo de incubación de entre dos y cuatro semanas.

Aunque todo apunta a que los contagios se produjeron durante la travesía, no se descarta que alguno pudiera haberse originado antes del embarque, ya que el crucero partió de una zona donde existen roedores portadores del virus.

Pese a la gravedad de los casos detectados, la Organización Mundial de la Salud ha insistido en que no hay motivo de alarma general, ya que el riesgo de transmisión entre humanos es bajo y la amenaza para la población en general es limitada.