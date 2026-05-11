Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Veinticuatro pasajeros quedan por ser desembarcados del Hondius"

La evacuación final de los pasajeros del Hondius, las tensiones políticas por la gestión del brote de hantavirus y el último debate electoral andaluz, así resume Carlos Alsina las principales noticias para comenzar la semana.

La evacuación y cuarentena de los pasajeros del Hondius

Lo primero son los veinticuatro pasajeros que quedan por ser desembarcados del Hondius, que sigue fondeado en aguas del puerto de Granadilla. Seis se dirigirán a Australia y de allí a los países asiáticos de los que procedían y veintitrés a Holanda. Una vez estén listos los aviones que han de trasladarles desde el aeropuerto Tenerife-Sur saldrán del barco hacia el avión en un autobús burbuja y de ahí a sus países de origen.

Se calcula que el operativo habrá finalizado como muy tarde dentro de doce horas porque hasta esta tarde no llega el avión australiano. A partir de las siete de esta tarde el crucero, con treinta personas de la tripulación a bordo y acompañados de una enfermera holandesa tomará rumbo hacia Países Bajos.

Una vez allí y desembarcados todos, incluido el pasajero fallecido que permanece en la morgue del barco, éste será completamente desinfectado.

A lo largo del día de ayer ya se trasladó de esta misma manera en la que se impedía cualquier tipo de contacto con personal del puerto y protegidos con EPIS a los otros noventa y tres pasajeros de ocho países diferentes. Incluidos los catorce españoles que ya han pasado su primera noche ingresados en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla.

Ha comenzado ya su cuarentena. Por ahora en habitaciones individuales de la planta número trece del hospital donde se les tomará la temperatura dos veces al día y donde se les van a realizar otras pruebas si es necesario.

En el caso de que en algún momento un pasajero del Hondius presentara síntomas sería trasladado a la Unidad de Aislamiento. En principio estarán así cuarenta y dos días como ha explicado la responsable de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS Diana Rojas.

De todos los evacuados por ahora solo hay noticia de que uno de los cinco pasajeros franceses ha empezado a mostrar síntomas durante el vuelo de regreso a su país por lo que ha sido inmediatamente aislada a la espera de que se realicen las pruebas PCR que muestren si está infectada de hantavirus o no.

Choque político por la gestión del brote

Se ha felicitado del operativo Pedro Sánchez que de nuevo ha elegido un mitin del PSOE para hablar por primera vez de un asunto polémico. Sin preguntas y ante público cautivo ha afirmado que el suyo es el gobierno de las soluciones y la lealtad institucional. Aunque hablara como secretario general de su partido.

Ausencia de lealtad es precisamente por lo que le viene criticando desde hace una semana el presidente canario Fernando Clavijo. Oponiéndose en la madrugada de ayer incluso a que el barco fondeara en el Puerto de Granadilla aludiendo a la falta de información y a la extraña posibilidad de un roedor saliera del barco y nadara hasta la orilla con la posibilidad de propagar el virus.

Ante esa negativa a autorizar la operación la directora general de la Marina Mercante tuvo que firmar una resolución imponiendo la acogida del barco después de que el secretario de Estado de Sanidad explicase que ni se habían detectado ratas en el barco ni existe probabilidad alguna de que un roedor acostumbrado a las montañas nade en aguas atlánticas.

Sin ambages arremetió la ministra de Sanidad Mónica García contra Clavijo por su actuación.

La segunda polémica de las últimas horas tiene que ver con lo que dijo el ministro Ángel Víctor Torres. Que explicó que había hablado con los presidentes autonómicos de las comunidades de la que proceden los españoles que estaban en el barco menos con una. La presidenta de la Comunidad de Madrid Ayuso. Que suponía, según ha dicho, que estaba volando desde México. Ayuso respondía en redes sociales horas después, ya en tierra se supone, que es falso que el ministro no haya contactado con ella.

Último debate electoral en Andalucía

Esta noche se celebra el segundo y último debate entre los cinco candidatos a presidir la Junta de Andalucía. Este organizado por Canal Sur. Del de la semana pasada organizado por RTVE las crónicas destacaron que Juanma Moreno salió ileso y a María Jesús Montero se la vio contenida.

Esta noche, uno de los temas destacados -del que no se dijo nada hace una semana- es el de la lucha contra el narcotráfico. Polémica política incluida. Porque a la muerte de los dos guardias civiles el viernes en Huelva mientras trataban de alcanzar una narcolancha se suma el desplante de los ministros de Defensa e Interior en el funeral. No asistieron ni Margarita Robles ni Grande Marlaska.