El secretario de Estado de Sanidad confirma 42 días de cuarentena para los ingresados en el Gómez Ulla: "Vamos a ir evaluándolo"

Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad y responsable de la gestión del desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus. El secretario de Estado comenzó la entrevista trasladando su pésame a la familia y los allegados del guardia civil fallecido este jueves mientras estaba desplegado en el operativo por una parada cardiorrespiratoria.

Padilla ha asegurado que en este momento el barco estaba realizando tareas de repostaje. También ha explicado que todavía quedan pendientes dos vuelos para completar la operación de evacuación. Uno de ellos partirá hacia Australia y el otro hacia Países Bajos y servirá para trasladar a parte de la tripulación que no continuará a bordo del barco. Aproximadamente la mitad de la tripulación, formada por unas 60 personas, permanecerá en el crucero.

Discrepancias en la evaluación de síntomas

El secretario de Estado destacó la complejidad de una operación que ha juntado unas necesidades logísticas en materia de protección civil muy notables con la incertidumbre por la situación epidemiológica. A esto se ha sumado la necesidad de coordinar actuaciones entre numerosos países. Según indicó, la gestión se está desarrollando "de manera razonablemente solvente", aunque reconoció que han surgido diferencias de criterio con algunos Estados, entre ellos Estados Unidos.

Esas discrepancias, señaló, se han producido especialmente en la evaluación de síntomas compatibles con hantavirus. Padilla puso como ejemplo el caso de un pasajero al que las autoridades estadounidenses consideraban sospechoso de presentar síntomas leves, mientras que los expertos médicos presentes en el barco entendían que esos síntomas no eran relevantes, ya que la tos que había mostrado días antes había desaparecido.

Un extra en las medidas de precaución

En este contexto, defendió que las medidas de seguridad aplicadas han sido superiores al mínimo exigible. Además, recordó que el crucero contaba con una declaración sanitaria marítima en la que se certificaba la ausencia de sintomatología relevante entre los pasajeros.

6 de mayo como última fecha de contacto

Respecto a los 14 españoles trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Padilla explicó que las autoridades sanitarias han fijado el 6 de mayo como la última fecha posible de contacto de riesgo. A partir de ahí se contabilizan los 42 días de cuarentena establecidos en el protocolo.

No obstante, aclaró que la evaluación de la situación continúa abierta y dependerá también de la posible aparición de nuevos positivos entre los pasajeros en los próximos días. Como ejemplo, si alguno de los ingresados españoles ha tenido un contacto estrecho con el pasajero francés que acaba de dar positivo en hantavirus, la cuenta comenzará de nuevo desde cero. Asimismo, no descartó que parte de la cuarentena pueda realizarse en domicilios particulares si las pruebas diagnósticas continúan siendo negativas, aunque tampoco ha confirmado que vaya a ser así. "Vamos a ir evaluándolo", ha asegurado.