Sanidad llega a un preacuerdo con los sindicatos y suspenden la huelga por el Estatuto Marco

El Ministerio de Sanidad ha anunciado un preacuerdo con las organizaciones sindicales de la mesa de negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), que han expresado su respaldo al borrador del nuevo Estatuto Marco y han descartado explícitamente su retirada, pese a las solicitudes planteadas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Como consecuencia del acuerdo alcanzado, estas organizaciones sindicales han suspendido los paros previstos para todos los martes a partir del día 27 de enero, "permitiendo así avanzar con estabilidad la tramitación del nuevo Estatuto", añade el Ministerio.

Los representantes médicos mantienen la huelga

Sin embargo, la 'Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo' (APEMYF), que aglutina a 16 organizaciones médicas de todo el país entre las que se encuentra AMYTS, ha explicado que el preacuerdo se ha dado con las organizaciones sindicales no médicas, por lo que mantiene la huelga para los días 14 y 15 de enero.

Entre los compromisos incorporados al acuerdo, se incluye el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

El preacuerdo también contempla el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social. También se abre la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Acuerdo específico para otras materias

Desde Sanidad explican que las materias que no forman parte del ámbito competencial del Ministerio y que, por tanto, no se incorporan al texto del Estatuto Marco, se abordarán mediante un acuerdo específico. "Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del Sistema Nacional de Salud", informan.

El Ministerio que dirige Mónica García valora de forma "muy positiva" este preacuerdo, que "demuestra que el diálogo social es el camino para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y fortalecer el Sistema Nacional de Salud". Asimismo, reitera su compromiso de seguir trabajando con las organizaciones sindicales y con las comunidades autónomas para "culminar una reforma clave para el futuro del SNS".

Por su parte, los sindicatos de la mesa de negociación han confirmado el preacuerdo y confían en mantener nuevas reuniones con Sanidad para cerrar un acuerdo definitivo antes del 23 de diciembre. "Hemos conseguido avanzar en aspectos fundamentales que teníamos pendientes (...). Podremos llegar a suspender la huelga prevista para finales de enero si todo lo que hemos pactado queda reflejado en el texto", ha indicado el responsable de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas.