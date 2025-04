Sanidad descarta, de momento, tocar los copagos y propone aumentar las competencias de los farmacéuticos

La nueva Ley de los Medicamentos le va a afectar, por ejemplo, cuando vaya a la farmacia con una receta que ponga "comprimidos" y el farmacéutico pueda cambiárselo por sobres si no dispone de los primeros o si hay desabastecimiento. Y no tendrá que volver al médico a pedir otra receta, como ocurre ahora. Le afectará también si usted es un enfermo crónico episódico, pongamos que tiene migraña o reglas dolorosas. El diagnóstico servirá para que en su receta electrónica figure, de por vida, el medicamento que necesita para una crisis. No tendrá que renovarlo anualmente, como ocurre ahora. Se crea la fórmula de la dispensación prolongada en farmacias.

Los fisioterapeutas podrán recetar

Son dos ejemplos de los cambios que introduce una ley que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y que otorga muchas más capacidades a los farmacéuticos. También a las enfermeras y a los fisioterapeutas, que podrán prescribir los fármacos que, mediante un Real Decreto posterior, se consideren dentro del ámbito de su competencia, de igual manera que ahora hacen odontólogos y podólogos.

La ley pretende además aumentar la competitividad entre medicamentos, favoreciendo a los genéricos. Habilita un sistema más flexible de forma que los fármacos que formen parte del mismo grupo terapéutico podrán diferenciarse de precio dejando al paciente la opción de elegir el que quiera. Esto significa que si usted va a la farmacia y no escoge ninguno en concreto, le darán el genérico. Si opta por una presentación o una marca concreta, se lo facilitarán si tiene el mismo precio de referencia que el genérico. Si no, tendrá que abonar la diferencia.

Más agilidad en la incorporación de medicamentos innovadores

Para incorporar las innovaciones, el texto de Sanidad habilita "mecanismos de diálogo temprano con las empresas farmacéuticas para agilizar los trámites de evaluación". Prevé además la autorización acelerada, condicional y provisional para aquellos medicamentos "que aporten alternativas a necesidades médicas no cubiertas". Y establece un periodo de un año desde que un medicamento pierde la patente hasta que las empresas fabricantes lo convierten en genérico para que sean ellas las que regulen el precio antes de que tenga que intervenir la Agencia Española del Medicamento.

Va a tramitar la ley Sanidad por el procedimiento de urgencia, para no perder los fondos europeos que están en juego. Esto recorta los plazos y la intención es que el trámite parlamentario pueda iniciarse antes del verano para tener la ley aprobada en el último trimestre del año. Durante toda su tramitación, tanto en su segundo paso por el Consejo de Ministros como en su camino en el Parlamento, la ministra Mónica García intentará -dice que su compromiso es firme- la modificación de los tramos de copago de los medicamentos. No está incluido en el texto aprobado hoy porque, según fuentes de Sanidad, "algunos miembros del Gobierno consideran que el momento no es oportuno".

Actualmente existen tres tramos: las rentas inferiores a 18.000 euros aportan el 40% del precio del medicamento. Entre los 18.000 y los 100.000 euros de ingresos anuales pagan el 50%. Por encima de los 100.000 euros se abona el 60% del precio.

Así quiere Sanidad modificar los copagos

Sanidad quiere proteger las rentas más bajas elevando los copagos a las más altas, estableciendo nuevos tramos para las rentas más bajas y añadiendo límites mensuales.

Hasta 9.000 euros de ingresos anuales: aportarán el 40%, con un límite mensual de 8,27 euros

De 9.000 a 18.000 euros: aportarán el 40% con un límite mensual de 18,52 euros

De 18.000 a 35.000 euros anuales: aportarán el 50% del precio de los medicamentos con un límite mensual de 61,75 euros

Para rentas superiores a los 35.000 euros anuales, las aportaciones aumentarían progresivamente, sin establecer límite mensual

Desde 35.000 euros a 60.000 euros de ingresos anuales: aportarán el 55%

De 60.000 a 100.000 euros: aportarán el 60%

A partir de los 100.000 euros: aportarán el 60,5%

Cambios en el copago de los pensionistas

En el caso de los pensionistas también habría modificaciones. Actualmente pagan el 10% de los medicamentos hasta una renta de 100.000 euros, con límites mensuales de 8,23 euros (para rentas inferiores a 18.000 euros) y de 18,52 euros (para rentas entre 18.000 y 1000.000 euros). Por encima de los 100.000 euros pagan el 60% del medicamento con un tope mensual de 61,75 euros.

La propuesta de Sanidad introduce un nuevo tramo, entre los 60.000 y los 100.000 euros en el que los pensionistas tendrían que abonar el 60% del precio de los medicamentos hasta un tope de 40,14 euros mensuales.

Aún sin los copagos, que reducirían el gasto farmacéutico, el Ministerio de Sanidad estima que el impacto presupuestario de esta ley supondrá un ahorro de alrededor de 1.000 millones de euros de gasto público.