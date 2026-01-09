La caída de la participación en los cribados pone en riesgo la detección precoz del cáncer

Son el segundo escalón de la prevención, tras la primaria, que depende de cada uno de nosotros con la adopción de hábitos de vida saludable. La participación en los programas de cribadopermite, explica Javier de Castro, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), "aumentar el porcentaje de curación. Detectar la enfermedad en etapas iniciales rebaja además la necesidad de tratamientos y eso facilita, no sólo la curación, sino la calidad de vida de los pacientes. No solo se van a curar más, sino que se van a curar con una mayor calidad de vida y pagando menos consecuencias en cuanto a efectos secundarios, lo cual es clave".

Las mamografías han bajado 13 puntos, las citologías 6

Según datos del último Informe anual del Sistema Nacional de Salud, el 68% de las mujeres de entre 50 y 69 años declara haberse hecho una mamografía en los últimos dos años, "lo que supone -explica el ministerio de Sanidad- un ruptura de la tendencia creciente de la serie histórica". La disminución es de 13,5 puntos respecto a 2017.

En el caso de las citologías vaginales, prueba clave para la detección de los tumores de cuello de útero, la participación es todavía más baja: sólo el 66,6% de las mujeres de entre 25 y 65 años ha acudido a la prueba en los últimos 3 años. Es un descenso de 5,9 puntos respecto de 2020.

El tercero de los cribados incluidos en la cartera sanitaria del Sistema Nacional de Salud es la prueba de la sangre oculta en heces, que identifica posibles pólipos causantes de cáncer colorrectal. Aunque en este caso la proporción de participantes se ha ido incrementando desde el año 2009, el porcentaje de población diana (hombres y mujeres de entre 50 a 69 años) que acude a la llamada del cribado es tan sólo del 38,7%. Este programa sigue adoleciendo de una implantación irregular en las comunidades autónomas algo que, a juicio de los oncólogos, es una de las razones de la escueta cifra. Y se añade, explica el doctor de Castro "que la prueba, aunque parece sencilla, tiene algunas complicaciones, hay que manipular heces, hay que devolver el kit... y eso supone una barrera física y también psicológica. Además, existe una baja percepción de riesgo en cáncer de colon, muchas personas piensan que tiene que haber síntomas para que aparezca el cáncer colorrectal y si se sienten bien, no van a los cribados. Se puede mejorar también el circuito asistencial y las listas de espera. A veces tenemos un resultado positivo, que genera lógicamente estrés en la persona y puede haber demora para la realización de una colonoscopia".

Diferencias por nivel educativo

El informe del Ministerio de Sanidad observa diferencias "por nivel educativo en los tres tipos de cribado: las personas con un nivel educativo inferior se realizan menos las pruebas que las personas con nivel intermedio y superior". Esas diferencias sociales son detectadas también por los oncólogos, que muestran su preocupación por la caída de los cribados sobre todo en mama y cuello de útero. Entre las soluciones que aportan, menciona Javier de Castro "reducir las complicaciones del proceso, con invitaciones más personalizadas, ampliar horarios, reforzar agendas, publicar los resultados de manera rápida y clara, facilitar el acceso y rebajar las listas de espera". "Hay que recuperar la confianza en el sistema", añade el presidente de SEOM.

Un elemento añadido, explica el doctor, lo constituye "la fatiga post pandémica. Hay una menor percepción de riesgo y estamos viendo además una mayor dificultad para el acceso a la atención primaria. Todo ello genera una menor tolerancia social a todo el proceso médico".

Si hablamos de mamografías, los datos españoles mejoran la media europea. Las mujeres españolas llamadas a participar en este cribado cada dos años acuden más que el resto de europeas. Nos acercamos a la media en el caso de las citologías vaginales bienales y estamos por debajo en el porcentaje de personas que acuden a la invitación de la prueba de sangre oculta en heces respecto de la media de los países de la Unión Europea y muy lejos de Austria, el país más concienciado en este campo.