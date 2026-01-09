El hábito que el doctor Rojas recomienda para descansar por la noche: "Está comprobado científicamente que es relajante y nos puede ayudar"

Las enfermedades cardiovasculares son las más frecuentes en el mundo, por ello, es indispensable conocer buenas prácticas que fortalezcan nuestra salud en este sentido. De eso se encarga el doctor Aurelio Rojas, un referente en materia de divulgación con más de un millón de seguidores en redes sociales a los que transmite la importancia de llevar una buena alimentación, realizar actividad física y tener un buen descanso.

En una entrevista en Onda Cero Málaga, el doctor asegura que el descanso es uno de los pilares más importantes que regulan nuestra salud y que todos tenemos un ritmo circadiano que debemos seguir. Explica que es necesario segregar el cortisol y la melatonina cuando toca porque si no puede resultar "contraproducente". La melatonina es la hormona que regula nuestro descanso y, debido al ritmo frenético de nuestro día a día, podríamos decir que a veces se encuentra bastante alterada.

Esta alteración se produce en muchas ocasiones por las que él denomina las "red flags" o banderas rojas del descanso que debemos evitar a toda costa:

Realizar ejercicio intenso en los instantes previos a irnos a la cama.

en los instantes previos a irnos a la cama. Exponernos a cualquier tipo de pantalla justo antes de dormir.

Pautas para propiciar un mejor descanso

Rojas asegura que el mejor momento para realizar ejercicio durante el día es por la mañana cuando nos levantamos, ya que tenemos ese pico de cortisol que hace que la mente esté más abierta y sea más eficiente. Sin embargo, como el ritmo de vida y de trabajo hacen difícil realizarlo en ese momento, mucha gente opta por hacerlo al salir del trabajo, cuando ya se está haciendo de noche y el cuerpo se pone en modo "relajación" preparándose para iniciar el descanso.

Es en ese instante, asegura, cuando no debemos realizar un ejercicio muy intenso porque si no, le mandamos al cuerpo la señal equivocada de que tiene que estar activo y, por tanto, el descanso de después será peor. Si no se tiene otra opción que la de hacer ejercicio a esa hora, recomienda realizar un deporte suave que no afecte a la segregación de la melatonina.

El hábito que recomienda para descansar por la noche

Asimismo, y aunque parezca raro, otra de las pautas que debemos seguir si queremos tener un mejor descanso por las noches es exponernos al sol durante cinco o diez minutos a primera hora de la mañana porque así nos sincronizamos con el día y, al ponerse el sol, iniciamos el modo descanso y favorecemos la producción de melatonina.

Aunque mucha gente se asegura la producción de melatonina a través de una pastilla, el doctor Rojas recomienda "favorecer que nuestro cuerpo lo produzca" de manera natural". ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo actividades que permitan esa relajación: "Por ejemplo, una ducha a última hora del día". Sobre si es mejor por la mañana o por la noche, el doctor lo tiene claro: "Esta ducha por la noche con agua caliente hace que aumente nuestra temperatura corporal, nuestro reloj interno y eso hace que se segregue la melatonina. La ducha relajante es cierto y está comprobado científicamente".