Lo que hay que hacer a primera hora del día para descansar por las noches: "Ese es el principal estímulo"

Poner en práctica buenos hábitos puede fortalecer nuestra salud cardiovascular en un momento en el que este tipo de enfermedades son las más frecuentes en el mundo. Una buena alimentación, realizar ejercicio físico y un buen descanso por las noches son los pilares básicos para disfrutar de una vida saludable y eso es lo que trata de difundir a su más de un millón de seguidores el doctor Aurelio Rojas, médico y divulgador.

En una entrevista en Onda Cero Málaga, explica que el descanso es fundamental y que para tenerlo, el cuerpo debe seguir el ritmo circadiano correcto segregando cuando toca el cortisol y la melatonina, ya que de lo contrario podría ser "contraproducente". Poner el cuerpo en modo pausa por las noches cada vez es más difícil debido a nuestro estilo de vida frenético, pero seguir una sencilla rutina puede resultar fundamental para bajar el ritmo, conciliar el sueño y tener un descanso de calidad.

Esta rutina, contra todo pronóstico, no se realiza por la tarde o por la noche, sino por la mañana temprano: se trata de exponernos al sol durante cinco o diez minutos a primera hora de la mañana para sincronizar nuestro cuerpo con el día. De esta manera, al atardecer, iniciaremos el modo descanso favoreciendo así la producción de melatonina, que hará que después tengamos un descanso más reparador.

El hábito que podemos realizar por la noche

Sin embargo, la realidad de muchas personas no permite realizar esta rutina: madrugan, se meten en el coche, llegan al trabajo, pasan ocho horas en una oficina sin salir a la calle y, cuando pueden exponerse al sol, ya es mediodía o por la tarde, por lo que el ritmo circadiano ya está alterado.

Por ello, muchas recurren a las pastillas para generar la melatonina necesaria para descansar al final del día. Sin embargo, el doctor Rojas ve mucho mejor intentar segregarla de manera natural dentro de las posibilidades de cada uno. ¿Pero cómo? Poniendo en práctica varias acciones: