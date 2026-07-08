La OMS advierte de un aumento alarmante del cáncer de cara a 2050: hasta 35 millones de nuevos casos cada año

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre la evolución del cáncer a nivel mundial informando de que más del 90% de la población mundial se verá afectada al menos una vez y de alguna forma por la enfermedad, sea directamente o a través de algún familiar.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la OMS han determinado, tras realizar una evaluación exhaustiva, que los nuevos casos podrían aumentar de 20,6 millones a 35 millones al año en 2050, debido al incremento de exposición a factores de riesgo relacionados con los estilos de vida y el medioambiente.

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, situándose por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Actualmente, causa la muerte de 26.000 personas cada día en todo el mundo.

El organismo advierte de que casi cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo están originados por circunstancias prevenibles, como el virus del papiloma humano (VPH), las hepatitis B y C, la bacteria Helicobacter pilory, pero también el consumo de tabaco y alcohol, el exceso de peso, la falta de actividad física y otros factores relacionados con el estilo de vida y el medioambiente.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se pronunció sobre la enfermedad y explicó que aunque afecta a millones de personas, la supervivencia no debería verse condicionada por el lugar de nacimiento o por los ingresos económicos de cada persona. El informe también muestra las desigualdades que existen en el mundo respecto al cáncer.

Situaciones diferentes según la economía

El impacto económico y emocional de la enfermedad es otra de las partes analizadas en el informe realizado. En él se muestra que al menos un 45% de las personas afectadas tienen dificultades económicas, más de la mitad afirma presentar problemas de salud mental y la mayoría de los cuidadores indican que soportan una importante carga, que incluye trabajo de cuidados no remunerado y aislamiento social.

Otro de los datos más significativos es la supervivencia del cáncer de mama a los cinco años del diagnóstico. En los países con ingresos altos, más del 85% de las mujeres con esta enfermedad sobreviven al menos cinco años, mientras que en los países de ingresos bajos esa cifra se reduce a menos del 30%.

Esta desigualdad también aparece en el acceso a los tratamientos oncológicos. La disponibilidad de los 20 medicamentos prioritarios contra el cáncer se sitúa entre el 9% y el 54% en los países con menores recursos económicos, frente al 68% y 94% en aquellos con mayor capacidad económica.

Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón continúa siendo la primera causa de muerte por esta enfermedad a nivel mundial, según asegura la OMS. Tanto en hombres como en mujeres, este tipo de cáncer se encuentra entre los más frecuentes, seguido por el de próstata y de colon en el caso de los hombres, y el de mama y colon en el de las mujeres.

En cuanto a los avances, el informe reconoce los resultados de las políticas públicas destinadas a reducir el consumo del tabaco. Desde el año 2010, ese consumo ha disminuido un 27% , lo que ha contribuido a la reducción de casos y fallecimientos relacionados con la enfermedad en algunas regiones.

Por otro lado, también han disminuido los cánceres relacionados con infecciones debido a la ampliación de la cobertura de vacunación y a la aplicación de medidas prevención y control de infecciones.

La OMS señala que la prevención de esta enfermedad debe de convertirse en una prioridad política, mediante la inversión en tratamientos y el mantenimiento del compromiso con el control del tabaco y los programas de vacunación.