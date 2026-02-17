Las dos edades clave en que las personas empiezan a envejecer más rápido, según un estudio

Existe una evidencia de que el envejecimiento es un proceso lento y gradual, aunque no siempre es así. De hecho, se puede envejecer de golpe. Para poner en situación, imaginemos un escenario ficticio en el que una persona se mira al espejo y de repente se nota mayor en comparación con la semana anterior. Posiblemente crea que está exagerando, pero la ciencia dice lo contrario.

Dos momentos clave

Un estudio publicado en 2024 sobre los cambios moleculares asociados al envejecimiento refleja que los seres humanos atraviesan por dos momentos en la vida en los que el envejecimiento es acelerado. Uno de ellos ocurre a la edad promedio de 44 años y el otro sobre los 60.

Según recoge el medio Science Alert, el genetista Michael Snyder de la Universidad de Stanford afirma que "hay algunos cambios realmente dramáticos" en el día a día de las personas. Así lo indicó en agosto de 2024 cuando se publicó la investigación sobre esta temática.

Qué ocurre a los 40 y a los 60

Los resultados apuntan a que, hacia los 40, los humanos viven una época de cambios drásticos. Algo que ocurre también a principios de los 60. Para conocer por qué ocurrían estos fenómenos, Snyder y su equipo de trabajo investigaron la biología del envejecimiento mediante un grupo de 108 adultos. A partir de este punto, los investigadores observaron que en algunas enfermedades el riesgo no aumenta con el tiempo, sino que más bien se intensifica después de determinada edad.

De todas las moléculas que estudiaron durante varios meses (de cada una de las personas), los investigadores se dieron cuenta de que los cambios más bruscos ocurrían a mediados de los 40 y a principios de los 60 años. En el caso de los 40, el pico se asoció al metabolismo, la cafeína y el alcohol; mientras que en los 60 se asoció con el metabolismo de carbohidratos y la cafeína, principalmente.

La importancia de investigar

"Esto sugiere que, si bien la menopausia o la perimenopausia pueden contribuir a los cambios observados en las mujeres de alrededor de 40 años, es probable que haya otros factores más significativos que influyan en estos cambios tanto en hombres como en mujeres", explica al respecto el primer autor, Xiaotao Shen, de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur. "Identificar y estudiar estos factores debería ser una prioridad para futuras investigaciones".