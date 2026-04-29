Madrid

El día en que Paula, ingresada en la Unidad de Cuidados Paliativos, pudo ver bailar a su nieta Claudia

Solo una vez ha podido Paula ver bailar en directo a su nieta Claudia, de 17 años y bailarina profesional de pole dance. Hoy, ingresada en el hospital Gregorio Marañón, ambas han cumplido un sueño.

Belén Gómez del Pino

Madrid |

Claudia baila para su abuela Paula, ingresada en la Unidad de Paliativos del Hospital Gregorio Marañón
Claudia baila para su abuela Paula, ingresada en la Unidad de Paliativos del Hospital Gregorio Marañón | Hospital Gregorio Marañón

Ni el amago de lluvia que pende hoy sobre toda la ciudad de Madrid ha impedido que Paula disfrute en primera fila de una actuación sólo para ella. Había más personas en esa azotea del Marañón pero su nieta Claudia ha bailado para ella y la emoción se ha desbordado en ambas.

El día en que el Marañón convirtió en pista de baile su azotea para Claudia y Paula

Algo intuía la jovencita de 17 años cuando quiso cumplir el sueño de su abuela: que la viera bailar en directo. Hasta ahora, el delicado estado de salud de Paula había limitado el disfrute a una pantalla de teléfono móvil. Hoy todo ha sido diferente, explica Claudia: "Estamos intentando que los últimos días que quedan que lo pasen lo mejor posible. Que vea a todos sus familiares contentos. Que los vea felices como está en una situación tan difícil. Yo quería que lo viviese por última vez en persona"

Paula está ingresada en la unidad de cuidados paliativos y la conexión con su nieta, cuenta la doctora Celia Suárez, es parte indispensable de su alivio: "es muy importante intentar rescatar la identidad de esa persona que la pierde muchas veces en contexto de la enfermedad. Para Paula, gran parte de esa identidad que había perdido podemos recordarla con algo que es tan significativo que es la relación con su nieta y verla bailar".

El Gregorio Marañón, resistiendo a la lluvia, se ha convertido esta mañana en pista de pole dance para que Claudia pudiera ejecutar sus acrobacias en la barra. Y Paula se ha pintado las uñas de rojo para la ocasión.

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