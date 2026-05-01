El Congreso da luz verde a la reforma para blindar el aborto tras tumbar las enmiendas de PP y Vox

El Congreso de los Diputados ha votado este jueves en contra de las enmiendas presentadas por PP y Vox con las que pedían devolver la reforma del aborto. Por tanto, el Gobierno ha pasado este primer examen, contando con 177 votos en contra y 171 a favor (PP, Vox y UPN).

De esta manera, el resto de la Cámara Baja se ha vuelto a unir para blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública que, por tanto, seguirá su tramitación parlamentaria.

Garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública

Tras el rechazo de las enmiendas del PP y Vox, el texto continúa ahora su tramitación parlamentaria, para la que requerirá una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado.

La finalidad de esta reforma, por parte del Gobierno, es la de garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, en condiciones de igualdad real y efectiva en todo el territorio nacional, ante cualquier regresión.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha compartido algunos datos para apoyar esta reforma. Principalmente, ha expuesto que el 79% de las prácticas abortivas son realizadas en centros privados, por lo que tan solo el 20% se llevan a cabo en centros públicos, además de contar con grandes diferencias entre comunidades autónomas.

Para el PP, un "instrumento de supervivencia política" por parte de Sánchez

En defensa de las enmiendas, Silvia Franco, del Partido Popular, ha catalogado esta reforma de "instrumento para la supervivencia política" del presidente del Gobierno, debido a los escándalos que le salpican.

Por parte de Vox, su diputado Joaquín Robles ha indicado que esta reforma "es ridícula e innecesaria si evacuamos el interés puramente electoralista", que ha rechazado que este Gobierno pueda proteger a las mujeres.

UPN ha sido el único grupo parlamentario que ha apoyado las enmiendas presentadas por PP y Vox. Maribel Vaquero ha opinado que esta reforma es un "atajo" que busca la "confrontación política".

Por su parte, desde Juns han criticado que "un Gobierno Sánchez que no tiene mayorías simples para aprobar leyes, ¿cómo quiere hacernos creer que busca mayorías de tres quintas partes para cambiar la Constitución" a través de su diputada Pilar Calvo.