Rajoy: "La única partida de gastos que se va a ver movilizada a la alza es la de las pensiones"

Mariano Rajoy actualizará el poder adquisitivo de las pensiones para 2012

Rajoy suprimirá los puentes festivos

Rajoy anuncia que no habrá reposición de personal en el sector público



El próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que el año próximo reducirá en 16.500 millones el desfase entre ingresos y gastos del Estado para así conseguir el objetivo de déficit del 4,4 % del PIB.

"El panorama no puede ser más sombrío", ha asegurado Rajoy en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados, ya que el pasado trimestre la economía no creció, en el actual "todas las previsiones apuntan al decrecimiento", y en los dos próximos "las previsiones no son nada halagüeñas".

Rajoy ha recordado que, según las previsiones del gobierno socialista en funciones, en 2011 el déficit será de 65.000 millones de euros, 6 por ciento del PIB, una cifra que incluso "puede verse superada", ha advertido, añadiendo que confía en que eso no ocurra.

Por este motivo, el "objetivo y el compromiso al que nos vamos a atener son 16.500 millones de reducción de déficit en 2012", de manera que se alcance el 4,4 % de déficit, lo que cuadra con los compromisos adquiridos con Bruselas.

Objetivo: "detener la sangría del paro"



El futuro presidente del Gobierno ha asegurado que dedicará "toda la capacidad" de su Ejecutivo "a detener la sangría del paro" y estimular el crecimiento porque lo demandan los españoles y Europa.

Dice que no hay posibilidad de "enderezar la marcha de la nación" sin permitir que tengan trabajo aquellos que ahora carecen de un puesto de trabajo.

Ha dicho que la "piedra angular" de su mandato será "sembrar con urgencia para que brote lo antes posible la nueva cosecha del empleo" y ha aseverado que no descansará hasta lograrlo.

Asimismo, ha asegurado que España necesita grandes reformas pensando en algo más que reducir el déficit y crear empleo, ya que hay que mirar "más lejos y mas alto". Por este motivo, ha asegurado que antes de 3 meses habrá reforma laboral, haya o no haya acuerdo entre agentes sociales.

En cuanto a los trabajadores autónomos, Rajoy se compromete a que estos profesionales no tengan que pagar el impuesto hasta que no cobren la factura.

Además, señala que suprimirá las prejubilaciones y fomenta ampliar la vida laboral.

Recuperación del Ministerio de agricultura

El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado en su discurso la importancia del sector agrícola en España y para devolverle protagonismo ha anunciado la creación de un Ministerio de Agricultura, una de sus promesas electorales.

Cambios en Educación

Rajoy propone un bachillerato de tres años para mejorar la preparación de los universitarios y elevar el nivel cultural de España, en el debate de investidura en el parlamento como presidente del Gobierno. Ha defendido la mejora de la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años y ha dicho que buscará "el más amplio consenso" en educación para abordar los cambios que requiere la situación actual.

El popular ha añadido que se garantizaran "unas enseñanzas comunes en todo el territorio nacional" y que es preciso desarrollar en los alumnos los valores del esfuerzo, el gusto por aprender, el espíritu emprendedor, la exigencia y la responsabilidad personales.