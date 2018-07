Mariano Rajoy actualizará el poder adquisitivo de las pensiones para 2012

El próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a actualizar las pensiones a partir del próximo 1 de enero de 2012, dando así cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales.

"Este sería el único compromiso que me van a escuchar en el día de hoy de aumento de gasto. El único y exclusivo", ha dicho Rajoy en el debate de investidura, tras adelantar que presentará el nuevo cuadro macro cuando la Unión Europea presente su prospectiva anual de crecimiento, y después traerá el nuevo techo de gasto a la Cámara.

Con esta base, el Gobierno de Rajoy actualizará el programa de estabilidad y, cuando disponga de los datos definitivos de déficit público, presentará en la Cámara los Presupuestos para 2012 antes del 31 de marzo.

"No renunciamos a hacer del presupuesto un instrumento fundamental de la política económica", ha dicho tras asegurar que analizará todas las partidas para asegurar que no se gasta "ni un euro de más" y admitir que no descarta la posibilidad de adoptar en el futuro nuevas medidas presupuestarias.