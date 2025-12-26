Venezuela libera a 99 presos detenidos tras las elecciones de 2024 en plena escalada de tensión con EEUU

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela ha confirmado este jueves la excarcelación de 99 personas detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024, según ha publicado la propia cartera en un mensaje en Instagram y han informado varias organizaciones integradas por familiares de personas arrestadas por motivos políticos.

Crisis política tras las elecciones

Las detenciones se produjeron en un contexto de crisis política que se desató después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el órgano electoral competente proclamó la victoria en los comicios de Nicolás Maduro. El mandatario era así reelegido presidente de Venezuela en medio de varias denuncias por fraude que efectuó la oposición, que reclamó la victoria para Edmundo González Urrutia presentando para ello las pruebas de su triunfo: las actas de votación.

Después de los comicios, más de 2.400 personas fueron detenidas -aunque la mayoría fueron puestas en libertad posteriormente- y acusadas de terrorismo por parte de la Fiscalía venezolana. Tanto opositores como organizaciones no gubernamentales siempre han considerado a estos detenidos como presos políticos, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro lo niega.

"Respeto, legalidad y atención integral"

"El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", ha publicado el Ministerio para el Servicio Penitenciario.

La cartera ha subrayado que el Estado venezolano "garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral", aún en un escenario marcado -dijo- por el "asedio imperialista y las agresiones multilaterales" contra Venezuela, que permanece en tensión por el despliegue militar de EEUU en el mar Caribe, visto por Maduro como un intento para sacarlo del poder.

Piden la liberación del resto de presos

Varias ONG han informado sobre esta excarcelación en mitad de la celebración de la Navidad en Venezuela, lo que ha dado pie a nuevos llamados para que se libere a todos los presos políticos. La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos tras las elecciones. Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre" de "presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por cometer "terribles hechos punibles".

Las liberaciones se han reanudado después de un periodo de suspensión que se marcó el pasado mes de marzo, tal y como han apuntado familiares de los detenidos. El año pasado fue cuando empezó este proceso de excarcelaciones que ha permitido la salida de prisión de más de 2.000 personas.

Tensión con Estados Unidos

La liberación de estas 99 personas se ha producido en un contexto de máxima presión de Estados Unidos y de la Administración de su presidente Donald Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

La Administración Trump ha endurecido en las últimas semanas su presión contra Caracas con nuevas medidas de aislamiento, entre ellas, varios bloqueos de petroleros venezolanos (poniendo coto así a la exportación de crudo) e intensificando el despliegue militar en el mar Caribe para luchar contra las lanchas de narcotraficantes.

De hecho, el embajador permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aseguró este martes que su país impondría sanciones "al máximo" contra Venezuela y reiteró que emplearía "todo su poder" para enfrentar los cárteles de la droga: "Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cártel de los Soles".

El representante de Estados Unidos reiteró que la Administración de Donald Trump "no reconoce a Maduro como gobierno legítimo de Venezuela" al considerar al dirigente venezolano como "un fugitivo de la justicia estadounidense" y como el jefe del mencionado cartel.

Venezuela respondió a esto denunciando ser "víctima" de la "mayor extorsión conocida" en la historia y de un "gigantesco crimen de agresión en desarrollo" por parte de Estados Unidos: "Está fuera de todos los parámetros regionales, de toda lógica legal y de todo precedente histórico. Estados Unidos quiere anexarse nuestro país".