AL NORTE DE COPENHAGUE

Varias personas resultan heridas tras el choque frontal de dos trenes en Dinamarca

Dos trenes de Cercanías han chocado al norte de Copenhague, en una línea que conecta Hillerod y Kagerup, lo que ha dejado a varias personas heridas de diversa consideración.

ondacero.es | Reuters

Madrid |

Choque frontal de dos trenes en Dinamarca.
Choque frontal de dos trenes en Dinamarca. | Reuters

Dos trenes han colisionado en Dinamarca a primera hora de este jueves, dejando entre cinco y diez heridos, según informaron los servicios de emergencia locales.

El incidente ocurrió al norte de Copenhague, en una línea de tren que conecta las ciudades de Hillerød y Kagerup, tal y como informó la policía en un comunicado. "Dos trenes de cercanías han chocado frontalmente", declaró a Reuters un portavoz del cuerpo de bomberos, que añadió que hay "heridos" entre los pasajeros, aunque todos pudieron salir de los convoyes: "Todos han salido de los trenes, por lo que no hay nadie atrapado. Se han enviado numerosos recursos al lugar del accidente".

Se cree que el número de heridos oscila entre cinco y diez, según informó la emisora ​​pública DR, citando a la policía.

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