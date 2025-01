La UNRWA seguirá operando en Gaza hasta que llegue la comunicación oficial de Israel

Ha explicado la directora de comunicación de la UNRWA, Juliette Touma, que no dejarán de dar servicio al pueblo palestino porque todavía no han recibido “ninguna comunicación oficial del gobierno de Israel sobre cómo implementarán la prohibición”. Así que, por ahora -asegura- seguirán cumpliendo con su obligación de “brindar asistencia humanitaria a cualquier persona que lo necesite en el territorio palestino ocupado”. Lo que sí han hecho es vaciar su sede en Jerusalén Este.

Además, denuncia la directora de Comunicación de la UNRWA que sus trabajadores en Gaza “nunca han estado protegidos”. Y recuerda que más de 270 empleados han sido asesinados desde que empezó la guerra. Muchos otros han sido detenidos y continúan en prisiones israelíes. “Nuestras instalaciones y nuestros convoyes de ayuda humanitaria también han sufrido múltiples ataques”, admite.

El 60% de toda la ayuda alimentaria que ha entrado en Gaza en la primera semana de alto el fuego es de la UNRWA, que ha atendido además a más de medio millón de palestinos.

Iman Halas, una desplazada gazatí que vive en una escuela de la UNRWA, reconoce que si la agencia deja de enviarlos ayuda, no tendrán nada que comer ni beber. “Obviamente esto afectará a nuestras vidas. La gente sufrirá sin acceso a agua, comida o harina”, añade.

Arwa Al-Masri, otra desplazada gazatí, admite que muchas familias dependen de la UNRWA para subsistir. “Literalmente sobrevivimos gracias a la UNRWA, en particular para conseguir harina y legumbres. Si terminan su servicio, no tendremos suficiente comida. También nos brindan otras cosas esenciales, como tiendas de campaña. Y sin tiendas no tendremos dónde dormir”.