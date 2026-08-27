UEFA

La UEFA prepara una denuncia penal contra Infantino por presunta gestión desleal

El organismo asegura que está preparando la denuncia por el fallido proyecto impulsado por el presidente de la FIFA para vender una participación en el Mundial a inversores privados.

Agencias

Madrid |

FIFA president Gianni Infantino looks on after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States.
FIFA president Gianni Infantino looks on after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States. | Getty

La UEFA prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por presunta gestión desleal ante su proyecto de crear la filial FIFA FORWARD ENTERPRISE (FFE) para comercializar sus competiciones con la entrada de capital privado, y que luego paralizó ante las fuertes críticas.

Según un documento fechado este jueves, el organismo europeo ha pedido autorización a un tribunal de Estados Unidos para tener acceso a los documentos relacionados con el proyecto, para su traslado a la justicia suiza.

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