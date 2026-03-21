Trump celebra la muerte de Robert Mueller, exfiscal que le investigó por la supuesta trama rusa: "Me alegro de que haya muerto"

Robert Mueller, el exdirector del FBI y exfiscal que lideró la investigación sobre la supuesta intromisión del Gobierno ruso en la campaña de Donald Trump para las presidenciales de 2016, ha muerto a los 81 años. Una noticia que el mandatario estadounidense ha celebrado públicamente a través de sus redes sociales: "Robert Mueller acaba de fallecer. Bien, me alegro de que haya muerto. ¡Ya no podrá hacer daño a gente inocente!".

Mueller, que fue diagnosticado el año pasado de Parkinson, fue el sexto director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Llegó al cargo solo una semana antes de los atentados del 11-S y estuvo al frente del organismo entre 2001 y 2013.

Durante su mandato, después de la tragedia que marcó al país, se ocupó de modernizar la estructura de la agencia. Además, consiguió que varios de sus operativos fueran de los primeros en denunciar los abusos cometidos en las prisiones secretas de la Agencia Central de Inteligencia en diferentes lugares del mundo.

Nombrado fiscal especial para investigar a Trump

El nombre de Mueller volvió a ocupar la atención de los focos en 2017, cuando fue nombrado fiscal especial por el Departamento de Justicia para investigar a Trump por las supuestas interacciones con una trama rusa que habría ayudado al republicano a ganar las presidenciales de 2016.

Sin embargo, la investigación no reunió pruebas concluyentes de confabulación entre Rusia y la campaña de Trump. En cambio, cuenta Europa Press que sí demostró la injerencia de Moscú y el interés de la campaña del mandatario estadounidense en la misma al asumir la premisa de que les beneficiaría.

Por su parte, Trump ha argumentado en varias ocasiones que dicha investigación es "una caza de brujas" y un intento de "golpe" para acabar con él, además de haber acusado a Mueller de conflicto de intereses y a sus subordinados de ser "gangsters" con fines políticos demócratas.

Finalmente, la investigación de Mueller se tradujo en la presentación de cargos penales contra 34 personas y tres entidades rusas. Entre las personas condenadas o que declararon su culpabilidad figura el exjefe de campaña de Trump.