Trump apunta a un "posible" acuerdo con Irán tras mantener "conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este miércoles que las autoridades de Irán han aceptado renunciar al desarrollo de armas nucleares y ha apuntado de nuevo a un inminente acuerdo entre los dos países tras haber mantenido conversaciones "positivas en las últimas 24 horas".

"Irán no puede tener armas nucleares, y no las tendrá; además, ha aceptado eso, entre otras cosas (...) Ellos quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, sin dar más detalles sobre ese supuesto intercambio.

Irán no puede tener armas nucleares y no las tendrá

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que su Administración se hará con el uranio enriquecido de Irán. "Lo vamos a conseguir", ha dicho durante un acto celebrado en la sede de la Presidencia en honor a las madres de militares.

Fin al bloqueo de Ormuz si Teherán "acepta"

Por otro lado, asegura que pondrá fin a la operación 'Furia Épica' contra Irán y levantará el bloqueo en el estrecho de Ormuz si Teherán "acepta cumplir lo acordado", si bien ha reiterado sus amenazas de bombardear el país asiático.

Las palabras de Trump coinciden con informaciones publicadas por el portal Axios, que asegura que Washington estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos clave de una propuesta para acordar el fin definitivo del conflicto y establecer un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear de la República Islámica.

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por el portal, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Ambos países están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo.

Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.