Trump anuncia nuevos aranceles del 25% a los automóviles procedentes de la Unión Europea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a la Unión Europea de incumplir el acuerdo comercial bilateral que mantienen y anunciado que, como represalia, la semana que viene elevará al 25% los aranceles a turismos y camiones. En virtud del acuerdo, la UE había acordado eliminar los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses a cambio de un límite arancelario del 15 % para la mayoría de los productos de la UE.

Ahora, "dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial", Trump ha anunciado que la próxima semana aumentará "los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresen a Estados Unidos", ha anunciado Trump en su plataforma Truth Social.

"El arancel se incrementará al 25%", ha confirmado el mandatario antes de asegurar que estos aranceles no se aplicarán si los vehículos terminan siendo fabricados en plantas estadounidenses, en particular, las que están en proceso de construcción.

"Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100.000 millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones. Estas plantas, con personal estadounidense, abrirán pronto", ha concluido el presidente estadounidense.

No está claro bajo qué autoridad Trump elevará los aranceles a la UE, después de que el Tribunal Supremo le invalidara en febrero gran parte de los que ya había fijado, con lo que desmontó el esquema arancelario utilizado en su guerra comercial contra los socios de EE.UU.

Tras este revés, el presidente estadounidense impuso un nuevo arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal, que teóricamente deberá ser extendido por el Congreso en julio. A mediados de 2025, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el cual la UE aceptaba un arancel del 15 % para la mayoría de productos europeos a cambio de que EE. UU exporte la mayoría de los suyos al 0 %.

El pacto comercial aún está pendiente de ratificación por parte de Bruselas, después de que el Parlamento Europeo haya pedido una serie de salvaguardas que permitan suspender su implementación si Trump amenaza con nuevos aranceles al bloque comunitario o pone en riesgo su integridad territorial, como ocurrió en enero durante la crisis diplomática por el control de la isla de Groenlandia, de soberanía danesa.