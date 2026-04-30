Trump reitera su amenaza de retirar tropas de España e Italia por no apoyar ofensiva contra Irán

Donald Trump ha elevado la tensión con los aliados europeos al cuestionar la presencia de tropas norteamericanas en bases clave de Italia y España. En declaraciones a la prensa realizadas, el magnate neoyorquino justificó su postura en la ausencia de apoyo por parte de estos países durante la ofensiva militar iniciada contra Irán el 28 de febrero, una acción conjunta y sorpresiva con Israel que ha marcado un punto de inflexión en las relaciones internacionales.

"Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible"

Trump no escatimó en críticas directas. "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible, absolutamente horrible.Cuando los necesitábamos, no estaban. Tenemos que recordar eso", afirmó el líder estadounidense, subrayando la decepción por la falta de respaldo en un momento crítico.

Esta declaración llega en un contexto de crecientes fricciones transatlánticas, donde Washington percibe una carga desproporcionada en su rol defensivo dentro de la OTAN.

La ofensiva contra Irán, que sorprendió al mundo por su rapidez y escala, buscaba neutralizar amenazas nucleares y de misiles balísticos, según fuentes oficiales de la Casa Blanca. España e Italia, pese a su pertenencia a la alianza atlántica, optaron por no involucrarse activamente, priorizando sus posiciones de neutralidad en el conflicto.

Ataque renovado a Europa y reproches a Alemania

El presidente aprovechó para arremeter de nuevo contra los socios europeos, recordando el respaldo estadounidense a Ucrania ante la invasión rusa. "Ucrania no tiene nada que ver con nosotros; estamos al otro lado del océano", sentenció, en alusión a los miles de millones invertidos por EE.UU. en ayuda militar y humanitaria desde 2022. Trump también cargó contra Alemania, a la que acusó de realizar "un trabajo terrible" por sus problemas de inmigración masiva y la crisis energética derivada del fin del gas ruso.

Esta andanada verbal se produce poco después de que Trump insinuara recortar las tropas en Alemania como represalia por las declaraciones del canciller Friedrich Merz, quien criticó la supuesta ausencia de estrategia clara en la ofensiva iraní. El presidente tildó a Merz de "totalmente inútil" en los esfuerzos para detener la agresión rusa en Ucrania, reviviendo amenazas similares de su primer mandato (2017-2021), cuando ya presionó para reducir la huella militar en suelo germano.

Antecedentes y repercusiones en la OTAN

La presencia estadounidense en Europa, con unas 80.000 tropas desplegadas principalmente en Alemania, Italia y España (donde destaca la base aérea de Morón y Rota), ha sido un pilar de la disuasión OTAN desde la Guerra Fría. Trump, fiel a su doctrina "America First", ha cuestionado repetidamente estos compromisos, argumentando que los aliados no contribuyen lo suficiente al gasto militar colectivo.

Si se materializara, una retirada de España e Italia alteraría el equilibrio estratégico en el Mediterráneo, afectando operaciones contra el terrorismo y la vigilancia del Estrecho de Gibraltar. Analistas advierten que podría erosionar la cohesión de la OTAN, en un momento en que Irán responde con ataques proxy y la guerra en Ucrania se prolonga hacia su cuarto año.

Posibles respuestas europeas

Fuentes diplomáticas en Madrid y Roma indicaron que ambos gobiernos estudian convocar consultas urgentes con Bruselas. España, bajo presión interna por el coste de las bases yankis, podría ver en esta amenaza una oportunidad para renegociar acuerdos bilaterales, mientras Italia busca mediar para evitar una escalada. Trump, por su parte, insiste en que "tenemos que recordar eso", dejando la puerta abierta a más movimientos en los próximos días.