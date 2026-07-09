Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump desconcierta a todo el mundo con sus vaivenes"

La nueva escalada verbal de Donald Trump vuelve a sacudir los mercados y tensiona las relaciones con sus aliados de la OTAN, mientras Pedro Sánchez defiende la posición española tras los ataques del presidente estadounidense. En clave nacional, el PP se ve obligado a matizar sus palabras sobre el absentismo laboral. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Trump vuelve a sembrar incertidumbre con Irán

Donald Trump ha vuelto a provocar una fuerte sacudida en los mercados internacionales con sus cambios de discurso sobre Irán. El Ibex 35 llegó a dejarse cerca de un 3%, Wall Street cerró también con pérdidas y el precio del petróleo se disparó más de un 8%, hasta rozar los 80 dólares por barril. Todo ello apenas un día después de que el FMI rebajara una décima su previsión de crecimiento mundial por la incertidumbre geopolítica.

El presidente estadounidense aseguró por la mañana que, para él, la tregua con Irán había terminado porque los ayatolás están, según sus palabras, "cucú", e incluso amenazó con nuevos bombardeos y con hacerse con la estratégica isla de Jarg. Sin embargo, horas más tarde rectificó y afirmó que no cree que la guerra vaya a reanudarse, alimentando nuevamente la incertidumbre entre inversores y aliados.

Sánchez se deja atacar por Trump en la cumbre de la OTAN

Los continuos cambios de posición de Trump también marcaron el cierre de la cumbre de la OTAN. Después de varios días de críticas a sus socios europeos, el presidente estadounidense calificó a España como un "socio terrible" y un "caso perdido", reprochando el nivel de inversión en Defensa sin que ningún periodista le hubiera preguntado por ello.

Horas después, el tono volvió a cambiar y Trump aseguró que las reuniones habían transcurrido en un ambiente de cordialidad y unidad, definiendo al resto de líderes como personas "inteligentísimas". Las diferencias, no obstante, siguen siendo evidentes y prueba de ello es que la Alianza todavía no ha fijado fecha para la cumbre del próximo año en Albania.

Pedro Sánchez respondió asegurando que los aliados habían agradecido la aportación militar española y confirmó que mantuvo una conversación informal con Trump antes de la fotografía de familia. Según explicó, ambos hablaron de golf y fútbol, sin hacer referencia pública a las descalificaciones lanzadas previamente por el presidente estadounidense.

El PP matiza las palabras de Feijóo sobre el absentismo laboral

Mientras tanto, el Partido Popular ha tenido que salir a aclarar las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral. El líder popular sostuvo ante empresarios que el problema reside en que algunos convenios permiten cobrar lo mismo a quien trabaja que a quien no acude a su puesto, incluso sin justificar su ausencia.

Las críticas obligaron al vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, a reconocer que quizá Feijóo no se explicó correctamente. El debate llega en un momento en el que empresarios, sindicatos, la AIReF y el propio Gobierno coinciden en alertar del crecimiento del absentismo, con 1,7 millones de bajas diarias, que suponen un coste estimado de 33.000 millones de euros para empresas y administraciones.