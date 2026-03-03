Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump declara que no tiene calendario para la guerra contra Irán"

Cuarto día de guerra con la escalada militar lejos de frenarse. Donald Trump asegura que Estados Unidos está logrando sus objetivos antes de lo previsto, aunque admite que la operación podría prolongarse más de las cuatro o cinco semanas inicialmente anunciadas. Mientras, Irán y sus aliados intensifican los ataques y crece la tensión diplomática. Así resume Carlos Alsina la actualidad del día.

Escalada militar y advertencias de Trump

Esta madrugada la Guardia Revolucionaria iraní asegura haber destruido una base militar de Estados Unidos en Baréin, aunque lo que está confirmado es otro ataque —realizado también esta noche— contra la embajada estadounidense en Riad. Estados Unidos ha respondido destruyendo el centro de control de la Guardia Revolucionaria, así como espacios de defensa y aeródromos.

Hasta ayer el presidente de EEUU no había detallado con claridad cuáles son esos objetivos. Si el sábado, al confirmar la muerte de Jamenei, lo calificó como una de las personas más malvadas de la historia, ayer precisó que se refería a sus ambiciones nucleares y a la financiación de grupos terroristas, no a la represión interna ejercida durante décadas.

Trump, que hace unas horas parecía dispuesto a dialogar con los nuevos líderes iraníes, sostiene ahora que el ataque más potente, “la peor ola”, está por llegar. Entre los grupos respaldados por Irán en la región cita a Hizbulá y Hamás. Israel ha respondido a los cohetes lanzados desde Líbano bombardeando Beirut y otras zonas del país.

La organización iraní de Derechos Humanos HRANA eleva ya a más de 700 los civiles muertos en Irán desde el inicio del conflicto, 176 de ellos menores. Miles de personas han huido ante el temor de una intervención terrestre que Israel estaría preparando.

Tensión diplomática entre España y EEUU

El Gobierno español no se ha pronunciado sobre las últimas declaraciones de Emmanuel Macron, aunque bastante tiene con evitar que el conflicto diplomático con Estados Unidos vaya a más después de que Pedro Sánchez se negara a permitir que la decena de aviones cisterna de las bases conjuntas de Morón y Rota reposten allí. Las aeronaves han sido trasladadas a bases de Reino Unido, Francia y Alemania.

El senador republicano Lindsey Graham, enfrentado al ala más dura de su partido, ha sido especialmente crítico con la posición española. Acusa al Ejecutivo de ser indiferente con el sufrimiento del pueblo iraní, lo señala como ejemplo de un liderazgo europeo débil y recuerda que es en momentos como este cuando se pone a prueba la verdadera naturaleza de los aliados.

Hasta ayer mismo no condenó Sánchez los ataques a otros países con los que está respondiendo Irán, y lo hizo a través de un tuit. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado directamente que la amenaza para la seguridad mundial es Donald Trump.

Zapatero comparece en el Senado

La comparecencia de Zapatero en el Senado no supondrá un vuelco en la campaña electoral. En ese sentido, el PSOE sale indemne, aunque el ex presidente dejó dudas sobre su relación con la sociedad Análisis Relevante, vinculada a su amigo Julio Martínez.

Reconoció que sabía que Martínez trabajaba para Plus Ultra cuando lo contrató como consultor y que fue él quien puso como condición que, además de los 70.000 euros brutos anuales, se contratara también a la agencia de comunicación de sus hijas. Defendió la calidad de sus informes y, ante la acusación del diputado del PP Maíllo de que eran un “copia y pega”, respondió que se trataba de informes elaborados a partir de fuentes abiertas.