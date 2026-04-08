Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump acepta el plan de Pakistán para un alto el fuego con Irán"

El alto el fuego temporal en la guerra con Irán, las revelaciones en el juicio del caso mascarillas y la polémica por el traslado del Guernica marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

Alto el fuego entre EEUU e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado un alto el fuego de dos semanas tras intensas presiones internacionales y la mediación de Pakistán, que ha presentado un plan de diez puntos para encauzar las negociaciones con Irán.

La condición clave impuesta por Washington es la reapertura del estrecho de Ormuz, que a esta hora sigue cerrado. Teherán ha confirmado su disposición a negociar y ha anunciado que las conversaciones comenzarán el 10 de abril en Islamabad.

Israel, tercera parte implicada, habría aceptado el alto el fuego según la Casa Blanca, aunque el Gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene discrepancias sobre su extensión a otros escenarios como Líbano. Mientras tanto, en Irán las protestas han dado paso a celebraciones en las calles ante la expectativa de una desescalada.

El juicio de las mascarillas destapa nuevos detalles

El juicio por el caso mascarillas ha vivido una jornada clave con la declaración de Jésica Rodríguez, cuyo testimonio ha aportado nuevos detalles sobre el funcionamiento de la trama vinculada al exministro José Luis Ábalos.

Rodríguez ha reconocido que el piso en Plaza de España en el que residía lo pagaba Ábalos, aunque los gastos se canalizaban a través de terceros como Koldo García o colaboradores de Víctor de Aldama. También ha admitido que recibía regalos, viajes y dinero sin preguntar por su origen.

Especial relevancia tiene su declaración sobre su contratación en empresas públicas como Ineco y Tragsatec, donde asegura que cobraba sin acudir a trabajar y que el entonces ministro era consciente de esta situación. Unos hechos que refuerzan las acusaciones de corrupción y uso irregular de recursos públicos.

El Guernica reabre el debate político y cultural

La posibilidad de trasladar el Guernica ha vuelto al debate político tras una pregunta del PNV en el Senado. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha rechazado la opción apoyándose en informes del Museo Reina Sofía, que alertan de que el movimiento podría provocar daños irreversibles en la obra de Pablo Picasso.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Las autoridades vascas insisten en que la negativa responde a falta de voluntad política más que a criterios técnicos, y reclaman una respuesta formal del Gobierno. Desde el Ejecutivo, la reacción ha sido evitar el fondo del debate y centrar las críticas en declaraciones políticas cruzadas, reflejando una vez más la tensión institucional en torno a un símbolo cultural de primer nivel.