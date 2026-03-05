Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El Gobierno de EEUU acusa a España de poner en riesgo la vida de estadounidenses"

Confusión en la relación entre España y Estados Unidos en plena escalada del conflicto en Oriente Medio. Mientras la Casa Blanca hablaba anoche de una situación ya encauzada con Madrid, el Gobierno español lo desmentía de forma tajante. Todo ello en una jornada marcada también por nuevos episodios de la guerra en la región y por la tensión política interna con las investiduras autonómicas y los problemas de Vox.

Choque entre España y Estados Unidos

Lo primero es, visto lo visto, lo confuso de la relación entre España y Estados Unidos después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, admitiera anoche que la situación entre ambos países se había encauzado, hasta el punto de poner en valor la cooperación que mantiene España con el ejército estadounidense.

El Gobierno español apenas tardó unos minutos en desmentirlo. Lo hizo de forma tajante el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, visiblemente molesto.

La reacción llegaba pocas horas después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, recibiera al nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León. En la nota oficial difundida por el Ministerio de Defensa no se menciona ningún desencuentro entre ambos países. Sin embargo, en las imágenes difundidas por el propio ministerio se escucha a Robles decir: “no, no, no, yo estoy con Trump, lo que pasa es que a veces aquí la gente…”, momento en el que el vídeo se corta.

No está claro si es a esa conversación a la que hacía referencia la portavoz de la Casa Blanca. Lo cierto es que el cambio de tono respecto a otros miembros de la Administración Trump fue llamativo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había llegado a acusar a España de poner en riesgo la vida de los españoles al no permitir el uso de las bases de Morón y Rota para la ofensiva contra Irán.

La guerra se amplía y aumenta la tensión internacional

El conflicto sigue ampliándose lentamente. España continúa siendo miembro de la OTAN y mantiene una misión en Turquía con una batería antimisiles Patriot dentro del sistema defensivo de la Alianza.

No se ha aclarado si la base donde está desplegado el destacamento español era el objetivo del misil iraní interceptado por el sistema antiaéreo de la OTAN. En cualquier caso, se trata de la primera acción directa que afecta a la Alianza desde el inicio del conflicto, sin que por ahora se haya activado el artículo 5 del tratado, que establece que un ataque contra un miembro equivale a un ataque contra todos.

Mientras tanto, el primer ministro de Catar ha advertido a Irán de que los ataques a bases estadounidenses en su territorio constituyen una agresión y que su país se reserva el derecho a la autodefensa.

Otro episodio que marca un salto cualitativo ha sido el hundimiento de un buque iraní con 180 personas a bordo en aguas cercanas a Sri Lanka. Estados Unidos ha reconocido la operación y ha señalado que se realizó con el primer lanzamiento de un torpedo submarino desde la Segunda Guerra Mundial.

A todo ello se suma el apagón total que sufrió ayer Irak, que dejó a todo el país sin electricidad. El Gobierno iraquí lo atribuye a un fallo técnico por falta de suministro de gas en una de sus principales centrales, aunque algunos medios apuntan también a la posibilidad de un ciberataque.

Tensión política autonómica: investiduras y crisis interna en Vox

En política nacional, sin sorpresas en Extremadura: María Guardiola no logró ser investida en primera votación después de que Vox votara en contra. Si mañana se repite el resultado en la segunda votación, se abrirá un plazo de dos meses para negociar antes de una posible repetición electoral.

Vox exige garantías de que se rechazará el acuerdo de Mercosur y de que habrá una oposición firme a cualquier reparto de inmigrantes.

Mientras tanto, el partido de Santiago Abascal afronta nuevos problemas internos en la Región de Murcia. Su líder regional, José Manuel Antelo, ha denunciado a la formación tras descubrir que alguien utilizó su firma digital para solicitar su cese como portavoz parlamentario. Según explica, se enteró al recibir el acuse de recibo de una petición que aparentemente había firmado él mismo. Abascal le ha respondido que, si no quiere seguir en Vox, "ya se puede ir".

Las encuestas en Castilla y León tampoco son especialmente favorables para el partido. Esta noche se celebra el debate entre los candidatos de PP, Vox y PSOE. Antes, a las nueve de la mañana, estará en este programa el candidato socialista Carlos Martínez.