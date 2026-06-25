Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Un doble terremoto de magnitud 7,5 ha sacudido Venezuela esta madrugada"

Venezuela afronta una emergencia nacional tras sufrir dos terremotos de gran magnitud en apenas cuarenta segundos. Mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas, en España el debate político sigue marcado por la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso y por las nuevas revelaciones judiciales que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Venezuela declara la emergencia nacional tras dos terremotos de gran magnitud

Lo primero es Venezuela y el doble terremoto que ha sacudido al país a última hora de la tarde de ayer, poco antes de la una de la madrugada hora española. Dos intensos seísmos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5, se produjeron con apenas cuarenta segundos de diferencia a unos 300 kilómetros de Caracas, en el municipio de Montalbán.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha comparecido esta madrugada en dos ocasiones. Primero para declarar la emergencia nacional y activar el estado mayor encargado de coordinar la respuesta a la catástrofe. Posteriormente ha actualizado el balance provisional de víctimas mortales y heridos.

Rodríguez también ha confirmado la llegada en las próximas horas de equipos internacionales de rescate y ha señalado que el estado de La Guaira es el más afectado por los daños provocados por los terremotos.

A esta hora las autoridades venezolanas continúan trabajando en las labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas en edificios derrumbados o gravemente dañados, así como en la localización de posibles víctimas.

La embajada de Estados Unidos ha movilizado un equipo de asistencia para coordinar ayuda humanitaria y de emergencia destinada a Venezuela. Entre los recursos previstos figuran equipos especializados de búsqueda y rescate, suministros médicos y material humanitario.

Según ha detallado Delcy Rodríguez, las zonas más afectadas son el este de Caracas, Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo. Además, se han registrado cortes de gas en varios edificios, incidencias en el suministro de agua y la suspensión tanto del servicio de metro como del ferrocarril para facilitar las tareas de rescate y recuperación.

Los socios aumentan la presión sobre Sánchez tras su comparecencia

Fue escasa la autocrítica en el discurso de Pedro Sánchez ayer en el Congreso. Lejos de disipar las dudas de sus socios parlamentarios, la intervención dejó la imagen de un presidente cada vez más cuestionado por las fuerzas que sostienen la legislatura.

La sensación compartida por varios grupos es que Sánchez ha perdido el respaldo de una mayoría parlamentaria y que, aunque evita someterse formalmente a una cuestión de confianza, ya no cuenta con una mayoría sólida para gobernar.

Fue precisamente el PNV quien habló de la existencia de “mayorías en negativo”. Pero una de las intervenciones más críticas llegó desde Junts. Su portavoz, Miriam Nogueras, reclamó al presidente que siguiera el ejemplo de Keir Starmer y cediera el testigo a otro dirigente para evitar unas elecciones que, a su juicio, podrían favorecer a la extrema derecha.

También Gabriel Rufián endureció el tono. El portavoz de ERC acusó a Sánchez de recurrir constantemente a la estrategia del “y tú más”, aunque terminó utilizando un argumento similar durante su propia intervención. El resultado fue una sesión con numerosas preguntas y reproches, pero con pocas propuestas concretas sobre el futuro de la legislatura.

En el extremo opuesto se situó EH Bildu, que mantuvo una posición mucho más favorable al presidente. Aunque reclamó que se asuman responsabilidades por los casos de corrupción, evitó elevar la presión sobre el Gobierno y se sumó a la tesis de una supuesta operación judicial, policial y mediática destinada a poner fin a la legislatura.

Nuevos indicios contra Zapatero por presuntas gestiones en Bolivia

Mientras Sánchez realizaba en el Congreso una defensa cerrada de José Luis Rodríguez Zapatero, insistiendo en que todavía no pueden extraerse conclusiones definitivas sobre su situación judicial, la UDEF emitía un nuevo informe que incrementa la presión sobre el expresidente.

Según los investigadores, Zapatero habría cobrado 200.000 euros por realizar gestiones e influencias ante el Gobierno de Bolivia.

Los pagos se habrían efectuado a través de una sociedad pantalla y, según el informe policial, refuerzan la hipótesis de que el expresidente actuaba como comisionista o intermediario de influencias más que como consultor profesional.

Además de esos 200.000 euros, habría percibido distintos gastos asociados a trabajos encargados por la empresa peruana Focus. Durante su declaración ante el juez Calama, Zapatero evitó concretar cuáles fueron exactamente los servicios de consultoría prestados.

La UDEF sostiene que estos movimientos económicos refuerzan los indicios sobre la existencia de una presunta organización liderada por el expresidente y dedicada a aprovechar su red de contactos institucionales para beneficiar a distintos clientes privados.

El cliente afectado en Bolivia sería el Grupo Gloria. Según el informe policial, Zapatero habría intervenido ante las autoridades bolivianas para intentar resolver los problemas judiciales de una de las empresas del grupo, sobre la que pesaba una sanción de 107 millones de euros.