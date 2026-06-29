Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "La desesperación prende en Venezuela"

Cinco días después de los terremotos que sacudieron Venezuela, la crisis humanitaria sigue agravándose mientras aumentan las críticas por la gestión del Gobierno venezolano. En España, el Ejecutivo celebra un Consejo de Ministros clave para prorrogar las medidas anticrisis y retomar el debate presupuestario. Además, el PSOE mantiene el cierre de filas con Pedro Sánchez tras el Comité Federal, mientras continúan las derivadas judiciales del caso Plus Ultra que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Venezuela agrava su crisis cinco días después de los terremotos

Han pasado cinco días desde los terremotos y tanto el Gobierno venezolano de los Rodríguez como el protector de ambos, que de eso ejerce el Ejecutivo de Donald Trump, siguen mostrando un colapso en la toma de decisiones difícil de explicar. A la evidente falta de medios para afrontar las tareas de rescate y la atención a decenas de miles de afectados se suma una información oficial que continúa llegando con cuentagotas.

El último balance ofrecido por las autoridades venezolanas eleva a 1.450 los fallecidos, entre ellos 17 ciudadanos españoles. Sin embargo, los testimonios de periodistas desplazados sobre el terreno y de los equipos internacionales de rescate apuntan a que la cifra real podría ser considerablemente superior.

La Guaira, epicentro de la tragedia

En La Guaira, la zona más castigada por el seísmo, los equipos de emergencia recuperan alrededor de veinte cadáveres cada hora. Las morgues habituales y las ocho instalaciones provisionales habilitadas por el Gobierno ya se encuentran completamente saturadas. Mientras tanto, numerosos cuerpos permanecen en las calles a la espera de ser identificados, cubiertos únicamente con una sábana y, en algunos casos, con cal para intentar frenar su descomposición.

Las crónicas llegadas desde la zona describen un ambiente devastador. Sobran voluntarios procedentes de distintos puntos del país, pero falta maquinaria pesada capaz de retirar grandes bloques de escombros y acceder a las personas que todavía podrían permanecer con vida.

Decenas de miles de desaparecidos

El número de desaparecidos continúa rondando las 50.000 personas. Entre ellas figuran 150 españoles, de los cuales doce han sido localizados bajo los escombros, aunque todavía no han podido ser rescatados debido a la escasez de medios.

La desesperación de los supervivientes aumenta con el paso de las horas. En algunos barrios, vecinos afectados se han amotinado para exigir que la maquinaria de rescate actúe primero en sus edificios antes que en otros inmuebles igualmente devastados.

Consejo de Ministros y nuevo intento de reactivar los Presupuestos

Este lunes se celebra un Consejo de Ministros extraordinario porque mañana, 30 de junio, expiran varias de las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno. Para mantenerlas en vigor deben aprobarse hoy y ser posteriormente convalidadas por un Congreso donde el Ejecutivo ya ha constatado que carece de una mayoría parlamentaria estable.

Pese a ese escenario, el Gobierno vuelve a poner el foco en los Presupuestos Generales del Estado. El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, presenta el cuadro macroeconómico que servirá de base para unas futuras cuentas públicas.

Con las previsiones de crecimiento revisadas a la baja, se espera que el documento refleje una cierta desaceleración de la economía española provocada por la incertidumbre internacional. El objetivo político del Ejecutivo sería llegar a 2027 habiendo presentado unos presupuestos, aunque finalmente no lograran el respaldo suficiente en el Parlamento.

El PSOE cierra filas mientras continúa el caso Plus Ultra

Unidad interna tras el Comité Federal

El Comité Federal del sábado transcurrió sin sorpresas. El cierre de filas con Pedro Sánchez fue prácticamente total y los ministros más próximos al presidente respondieron de inmediato a las críticas formuladas por Emiliano García-Page y por la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés.

El nuevo argumento empleado por Sánchez y repetido posteriormente por Óscar López consiste en señalar que quienes ahora critican la dirección del partido son los mismos dirigentes que en 2016 facilitaron con su abstención un Gobierno del Partido Popular.

Nuevas citas judiciales del caso Zapatero

A las once de la mañana está citada en la comisión de investigación de la SEPI en el Senado la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis, investigada en el caso Plus Ultra. El juez le atribuye un papel operativo esencial dentro de la supuesta trama al considerar que era el canal mediante el cual el expresidente transmitía instrucciones.

Todo apunta a que no responderá a las preguntas de los senadores, aunque sí deberá permanecer presente durante la sesión y se seguirá con atención su reacción ante las intervenciones.

En las últimas horas también se ha conocido que Zapatero asesoró a Leire Díez en la preparación de su rueda de prensa. Según la documentación incorporada a la investigación, elaboró un documento de cuatro folios que hizo llegar a Santos Cerdán con propuestas para estructurar la comparecencia de la conocida como "fontanera". Posteriormente, el propio expresidente trasladó a Gertrudis que la intervención de Leire le había parecido acertada.

Mientras tanto, continúa pendiente la comparecencia pública prometida por Zapatero. Ha transcurrido ya más de un mes desde el registro de su despacho y doce días desde su declaración en la Audiencia Nacional, sin que todavía haya ofrecido explicaciones públicas sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en la caja fuerte de su despacho, cuya apertura fue inicialmente rechazada por su secretaria.