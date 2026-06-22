Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Colombia eligió presidente de extrema"

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia deja una victoria ajustadísima del candidato ultraderechista Abelardo De La Espriella sobre el izquierdista Iván Cepeda. Mientras tanto, en España, la posible apertura de un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado vuelve a agitar el debate político y judicial, al tiempo que el Reino Unido el mandato de Keir Starmer parece estar llegando a su fin. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

De La Espriella gana unas elecciones históricamente ajustadas en Colombia

El ultraderechista Abelardo De La Espriella se ha impuesto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas según el resultado preliminar o preconteo. La diferencia con el candidato de izquierdas, Iván Cepeda, es inferior a un punto porcentual, apenas unos 250.000 votos, lo que convierte esta cita electoral en una de las más igualadas de la historia reciente del país.

La participación ha alcanzado el 65% del censo, la segunda más alta registrada en una segunda vuelta presidencial desde 1998. Sin embargo, este incremento de la movilización no ha sido suficiente para garantizar la continuidad del proyecto político del presidente saliente, Gustavo Petro.

Petro ha vuelto a cuestionar el desarrollo del proceso electoral, como ya hizo tras la primera vuelta, y ha pedido a abogados y apoderados que supervisen de forma masiva los escrutinios. Por su parte, Cepeda ha enviado un doble mensaje: ha defendido las políticas sociales impulsadas durante los últimos años y ha tendido la mano al diálogo para alcanzar un acuerdo nacional.

El candidato izquierdista también ha denunciado supuestas injerencias extranjeras y campañas de propaganda durante la campaña electoral. Aun así, ha reconocido los resultados preliminares, aunque mantiene la impugnación de unas 33.000 mesas electorales.

Habrá que esperar al resultado definitivo del escrutinio, que podría prolongarse varios días, como ocurrió en la primera vuelta. Mientras tanto, De La Espriella ya se ha proclamado presidente electo y ha celebrado el resultado junto a sus seguidores en Barranquilla. El triunfo ha sido además reconocido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El CGPJ estudia si sanciona al juez Peinado

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial se reúne para analizar la posibilidad de abrir un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado. La iniciativa parte de una queja presentada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que el magistrado afirmara en un auto que los escoltas policiales de Begoña Gómez podrían facilitar una eventual fuga de la esposa del presidente del Gobierno.

Ese argumento fue utilizado por Peinado para justificar medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, dentro de la causa que investiga a Gómez por varios presuntos delitos.

Las declaraciones del magistrado han provocado un profundo malestar tanto en los sindicatos policiales como entre distintos sectores jurídicos y políticos. Dentro del propio CGPJ existen posiciones divergentes: los sectores progresistas, incluida la presidenta Isabel Perelló, son partidarios de estudiar sanciones disciplinarias, mientras que los vocales conservadores apuestan por actuaciones de carácter meramente informativo.

Fuentes consultadas consideran que, debido a la próxima jubilación de Peinado prevista para septiembre, cualquier medida podría limitarse finalmente a una sanción menor.

El Gobierno evita pronunciarse mientras aumentan las críticas

La decisión del juez Peinado ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, que todavía no se ha pronunciado públicamente sobre esta última resolución judicial. El presidente participa hoy en un acto en el Teatro Real de Madrid, aunque las miradas están puestas en la comparecencia que tiene prevista el miércoles en el Congreso.

Allí se espera que dé explicaciones sobre los distintos casos de corrupción que afectan al PSOE y a personas vinculadas a su entorno político.

Quienes sí han reaccionado han sido varios ministros. El titular de Transportes, Óscar Puente, ha hablado de una "mafia desatada", mientras que la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha insistido en la existencia de una supuesta estrategia coordinada de determinados jueces contra el Ejecutivo.

Keir Starmer prepara su salida en Reino Unido

La actualidad internacional también mira hacia Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer podría anunciar hoy su dimisión tras apenas dos años en el poder. La presión interna dentro del Partido Laborista se ha intensificado durante los últimos meses debido al desgaste político y a la pérdida de apoyo entre parte de sus diputados.

La prensa británica da prácticamente por hecho que Starmer iniciará un proceso de transición que facilite el relevo al exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, considerado el principal favorito para asumir el liderazgo del partido y convertirse en primer ministro. Según diversos medios británicos, Burnham buscaría consolidar su posición de cara a septiembre, mientras Starmer prepararía una salida ordenada que permitiera minimizar el impacto político de su marcha y garantizar la estabilidad del Gobierno laborista.