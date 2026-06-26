Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "20.000 personas permanecen desaparecidas tras los terremotos en Venezuela"

Venezuela afronta una tragedia humanitaria tras el doble terremoto que ha sacudido el país y que deja ya cientos de fallecidos y miles de heridos. Mientras España envía equipos de rescate y habilita teléfonos de emergencia para los afectados, Pedro Sánchez llega al Comité Federal del PSOE bajo una creciente presión interna y política. Además, Aragón combate el primer gran incendio del verano, que mantiene varios municipios confinados y desalojados. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Venezuela eleva a 235 los fallecidos tras el doble terremoto

Lo primero es la situación actual en Venezuela. Más de 24 horas después del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, el último balance oficial habla de 235 fallecidos y 157 desaparecidos, aunque distintas iniciativas ciudadanas estiman en más de 20.000 las personas que podrían seguir desaparecidas.

Entre ellas hay 80 españoles, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que también ha elevado a dos el número de ciudadanos españoles fallecidos en esta catástrofe. Las últimas cifras oficiales las ofrecía esta madrugada el ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, que ha situado el número de heridos en 4.300.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha trasladado en las últimas horas al estado de La Guaira, el más afectado por el seísmo. Allí, más de 100 edificios han quedado completamente colapsados y se trabaja con maquinaria pesada para tratar de localizar supervivientes. Solo en esta zona, más de 70.000 familias se han quedado sin vivienda.

Desde La Guaira comparecía anoche el ministro de Exteriores, Diosdado Cabello, que pidió calma a la población y anunció el refuerzo del dispositivo con la llegada de 11.500 militares. El objetivo prioritario sigue siendo rescatar con vida a las aproximadamente 200 personas que podrían permanecer atrapadas bajo los escombros.

Como venimos contando desde ayer, se trata de datos provisionales y las autoridades no descartan que el balance de víctimas continúe aumentando conforme avancen las labores de rescate.

Numerosos países han anunciado ya el envío de ayuda humanitaria a Venezuela. En el caso de España, esta madrugada ha despegado un avión con 59 efectivos de la UME, 8 unidades caninas y 40 especialistas del ERICAM, el equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid para grandes catástrofes.

Además, se han habilitado dos teléfonos de emergencia para atender a familiares y afectados: el 91 000 1249 y el +58 424-2090264.

Sánchez afronta un Comité Federal marcado por la presión interna

Después de constatar esta semana, por partida doble, que no cuenta con el respaldo parlamentario suficiente para seguir gobernando, Pedro Sánchez afronta mañana la gran cita socialista del año: el Comité Federal del PSOE.

El presidente llegará al encuentro dispuesto a reivindicar su papel como dirigente que ha actuado contra la corrupción y que debe mantenerse al frente para frenar el avance de la extrema derecha. Sin embargo, dentro del partido crecen las voces críticas que consideran necesario convocar elecciones este mismo año.

Algunos dirigentes van incluso más allá y reclaman que Sánchez dé un paso atrás, siguiendo el ejemplo de Keir Starmer, para facilitar la creación de una gestora que convoque un Congreso Federal extraordinario y elija a un nuevo líder del PSOE. Estas voces alertan de la grave crisis de credibilidad que atraviesa el partido tras los distintos casos de presunta corrupción.

La presión política aumentó ayer cuando el Congreso aprobó una moción que instaba al presidente a presentar una cuestión de confianza o a disolver las Cortes. La iniciativa salió adelante por mayoría absoluta con los votos de PP, Vox y Junts, el mismo resultado que ya se había producido un día antes en el Senado.

Pese a que cada vez resulta más evidente que Sánchez ha perdido el apoyo de buena parte de los grupos que hicieron posible su investidura en 2023, el presidente reaccionó al resultado de la votación con aplausos y sonrisas. Estas fueron las valoraciones que realizaron posteriormente algunos de sus socios parlamentarios.

Aragón combate el primer gran incendio del verano

El incendio declarado ayer en la comarca de Tamarite de Litera, en Huesca, se ha convertido ya en el primer gran incendio del verano y en el peor registrado en Aragón desde 2022.

Las llamas afectan a una superficie de unos 40 kilómetros cuadrados, aunque todavía no se conoce con precisión la extensión calcinada. Las primeras investigaciones apuntan a que el origen del fuego pudo estar en una chispa procedente de un vehículo agrícola.

El incendio avanzó con rapidez debido al viento cálido y a las elevadas temperaturas. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, expresó anoche su preocupación desde el puesto de mando instalado en la localidad de Alcampell y confió en que el descenso de las temperaturas durante la noche contribuya a frenar la propagación de las llamas.

Como medida preventiva, el Gobierno de Aragón envió una alerta ES-Alert a los 900 vecinos de Fonz, recomendando el confinamiento y el cierre de puertas y ventanas. Además, fueron desalojados otros 240 vecinos de los municipios de Azanuy, Alins y Calasanz, mientras varias carreteras continúan cortadas por motivos de seguridad.