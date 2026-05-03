Todo lo que se sabe sobre el activista español de la flotilla "ilegalmente detenido" por Israel

El arresto del activista palestino-español Saif Abukeshek, que iba en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, se ha extendido hasta el próximo martes. Así lo ha anunciado este domingo un tribunal de la ciudad israelí Ashkelon.

La detención se produjo el pasado jueves en aguas internacionales cuando viajaba en la flotilla junto a su compañero brasileño Thiago Ávila, que también se encuentra bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Israel.

La ONG Adalah, que se encarga del asesoramiento legal de los activistas, ha confirmado en un comunicado la prórroga de las detenciones hasta el próximo martes; una decisión más laxa en relación con la petición inicial de la Fiscalía israelí, que solicitaba una extensión de cuatro días.

Los fiscales han acusado a ambos activistas, según denuncia la ONG, de "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenencia a una organización terrorista y transferir bienes a una organización terrorista", en referencia al movimiento islamista palestino Hamás.

Las dos abogadas de Adalah que llevan el caso, Hadil Abu Salí y Lubna Tuma, argumentaron ante el tribunal que todo el proceso judicial contra los activistas "es fundamentalmente defectuoso e ilegal" porque no existe base legal para la aplicación extraterritorial de estos delitos dado que ambos activistas fueron detenidos en aguas internacionales.

El Gobierno exige su "inmediata liberación"

Ante esta situación, se ha vuelto a pronunciar el Gobierno de Pedro Sánchez, que exige la "inmediata liberación" de Abukeshek, "ilegalmente detenido". El cónsul de España en Tel Aviv ha solicitado una visita para este lunes "y volverá a visitarlo tantas veces como sea posible". Además, permanece "en contacto permanente" con su familia.

Por su parte, la Global Sumud Flotilla ha vuelto a pedir tanto a España como a Brasil que actúen "de inmediato". Así se han pronunciado después de que el Tribunal de Magistrados de Ashkelon prorrogase la detención de los dos activistas. "Actuaron porque el mundo no ha logrado detener la destrucción de la vida palestina. Los gobiernos se enfrentan ahora a una clara disyuntiva: respetar el derecho internacional o seguir siendo cómplices de su destrucción", aseguran.

También en España este domingo han salido a la calle decenas de personas en Pamplona para denunciar la "clara violación del Derecho Internacional" llevada a cabo por Israel con dos integrantes de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria y que han sido "secuestrados".

En declaraciones a la agencia EFE, la portavoz de la plataforma convocante asegura que la protesta responde a un episodio que, aunque "desgraciadamente no es inusual", reviste en esta ocasión una mayor gravedad, ya que "no solo se han interceptado barcos de la flotilla, sino que además dos de sus integrantes han sido secuestrados y trasladados a Israel".