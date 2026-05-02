El activista español de la flotilla rumbo a Gaza inicia una huelga de hambre tras ser arrestado por Israel: "Está en estado de shock"

El pasado jueves, Israel arrestó en aguas internacionales al activista palestino-español Saif Abukeshek, que participaba en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza. Según ha informado su mujer, se encuentra en buen estado de salud, aunque permanece en estado de shock. Algo que no le ha frenado para iniciar una huelga de hambre en protesta de la situación.

En declaraciones a la agencia EFE, la pareja del español asegura que ha sido informada sobre cómo se encuentra su marido a través del personal del consulado español en Tel Aviv. El organismo ha tenido este sábado un primer contacto con el ciudadano español, quien, junto al activista brasileño Thiago Ávila, ha sido trasladado a Israel tras ser arrestados en aguas cercanas a Grecia.

El encuentro entre el personal del consulado y Saif no ha durado más de 10 minutos y ha servido para confirmar que se encuentra en un estado "correcto" de salud, pese a presentar algunas "pequeñas heridas".

Una embarcación de observación

Según ha detallado la mujer, el activista español no tenía intención de llegar a Gaza con la Global Sumun Flotilla para evitar peligros, alegando que él iba en una embarcación que solo hacía funciones de observación.

Su voluntad era facilitar servicios logísticos, como ya hizo en la primera flotilla que zarpó de Barcelona hace unos meses, cuando sólo avanzó hasta un puerto italiano y no continuó el viaje más allá. "Está en estado de shock. Se ha lamentado de que ayer fue el cumpleaños de una de sus hijas y que no pudo ni llamarla para felicitarla".

Dadas las circunstancias, pide la puesta en libertad de su marido, que nació en el campo de refugiados de Askar, en Nablús, y lleva años viviendo en Barcelona con su mujer y sus tres hijos. "Él es sólo un activista humanitario que siempre ha trabajado para defender al pueblo palestino", ha dicho su mujer.

Es sólo un activista humanitario que siempre ha trabajado para defender al pueblo palestino

Sally, que así se llama, hace un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez para que haga "todo lo posible" para conseguir su liberación y pide a la sociedad que haga presión con protestas ante embajadas y consulados de Israel para poner fin a "la violencia que ejerce Israel sobre los ciudadanos palestinos".

Fotografías de activistas heridos por soldados israelíes durante una manifestación en Italia para exigir la liberación de dos activistas de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek y Thiago Ávila. | EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Descartan vinculaciones con otras organizaciones

El Ministerio de Exteriores de Israel ha acusado a estos dos activistas de mantener lazos con la organización militante palestina Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) que, según afirma, ha sido catalogada como terrorista por Estados Unidos.

Sally ha dicho desconocer por qué se trata de vincular a su marido con esta organización y ha circunscrito su papel al apoyo que brindaba a la Global Sumud Flotilla, "un movimiento de la sociedad civil cuyos actos y movimientos son legales". "No violan ninguna ley, lo que quieren hacer es llevar ayuda humanitaria a Gaza".

Asimismo, ha asegurado que Abukeshek fue "maltratado" cuando fue abordado en el barco, donde le dejaron "solo", con las manos atadas tras la espalda y los ojos vendados, según su relato.