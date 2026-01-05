"Soy una persona decente y soy todavía el presidente de mi país": así ha sido la primera declaración de Maduro ante el juez

"Soy inocente y no culpable. Soy una persona decente y soy todavía el presidente de mi país. Fui secuestrado el sábado 3 de enero y capturado en mi casa", ha declarado en español Nicolás Maduro en su primera comparecencia ante el juez federal del tribunal de Nueva York.

La vista ha durado aproximadamente una media hora ha terminado con el anuncio de que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, que también se ha declarado inocente, volverán al Tribunal el próximo 17 de marzo después de que sus representantes legales hayan decidido no solicitar su puesta en libertad bajo fianza.

Un abogado de Flores ha denunciado que la esposa de Madurosufrió heridas durante el asalto de las fuerzas militares estadounidenses y ha señalado que tiene varios cardenales en la frente y podría tener una muñeca rota, por lo que ha pedido asistencia médica para la detenida.

Durante la vista uno de los espectadores se ha levantado y ha espetado a Maduro en español que "pagará por lo que ha hecho", a lo que éste ha respondido "soy un hombre de Dios y un prisionero de guerra". Inmediatamente un agente de los tribunales ha intervenido y ha echado de la sala a este individuo.

No hay imágenes ni sonidos de esta comparecencia porque al tratarse de un Tribunal Federal no se permite la entrada de micrófonos y cámaras de televisión, aunque sí podremos ver dibujos de los acusados.

Las incógnitas sobre Venezuela

La Administración Trump sigue cambiando las razones por las que las fuerzas estadounidenses entraron en Caracas y capturaron a Maduro. Trump dijo el sábado que dirigirían Venezuela, Rubio afirmó este domingo que "tenemos muchas cartas que jugar a nuestro favor" porque hay una cuarentena sobre los cargueros petrolíferos que hay en las costas venezolanas, a lo que Trump se sumó también este domingo asegurando que ya controlaban Venezuela.

En este contexto, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, ha respondido este lunes en una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad que las instituciones venezolanas "funcionan con normalidad", que "el orden constitucional ha sido preservado" y que "el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio".

Caracas insiste así en que tiene el control del país contradiciendo a un Donald Trump que asegura que es Estados Unidos quien lo tiene.