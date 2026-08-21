Seis meses de la guerra en Irán: "Trump intenta salir victorioso, pero ha sido una clara derrota estratégica de EEUU"

¿Sigue manteniendo Estados Unidos el orden mundial? Carlota García es experta en EEUU del Real Instituto Elcano y trata de responder a dicha pregunta en Más de uno. "Primero saber en qué orden mundial estamos, porque Trump ejerce un liderazgo diferente al que ha ejercicio en el pasado. Creo que ese es el cambio, adaptarnos al nuevo liderazgo de Estados Unidos", dice, a lo que añade que la guerra en Irán ha supuesto una "clara derrota estratégica" para el país norteamericano: "Vemos que Trump intenta salir victorioso de esta guerra, que ya lleva seis meses, pero se ha visto mermado su poder, cómo agota las reservas de munición, los ataques a las bases y cómo otros países se están uniendo".

"Trump tiene unas elecciones dentro de poco tiempo, su popularidad está por los suelos y de alguna manera trata de vender una victoria en Irán, pero no empantanarse más", señala Carlota García, que considera que la diferencia entre el primer mandato de Trump y este segundo pasa por tener un "gobierno más fiel y leal" ahora: "Lo que vemos es el mismo Trump que en la primera vez, que también hacía esas promesas, discursos, pero en la primera administración no tenía un gobierno tan fiel y tan lea como ahora. No pudo hacer las cosas que quería, porque tenía muchos límites. La diferencia es que ahora ha llegado con toda una agenda, un equipo absolutamente fiel y por eso lo lleva a cabo de una manera que no ha podido en el pasado".

Sobre Ucrania, cree que Europa es la que ha "tomado las riendas" para apoyar al país del este, ya que supone una "amenaza existencial", al contrario que para EEUU: "Para EEUU no es una guerra existencial, se mantiene en la ambigüedad con respecto a Ucrania. Pero creo que realmente dentro del partido republicano hay algunos que siguen apoyando a Ucrania. Hay una posibilidad de que, si hay cambio en el Congreso, haya mayor apoyo a Ucrania".

En cuanto a las relaciones Israel-EEUU, García afirma que se han "resentido" en algunos momentos porque Netanyahu "no siempre hace caso a Trump": "De hecho, Istrael busca alcanzar algo más de independencia para no depender siempre de EEUU. La relación está cambiando, dentro del propio partido republicano hay bastante enfado por esta guerra en Irán. Pronto se tiene que volver a renegociar sobre las ayudas de EEUU a Israel y hay muchas dudas".

Unas elecciones de medio mandato que impactarán en Trump

Por último, destaca la importancia de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que pueden suponer un "gran impacto" en la política de Trump. "Siempre son un juicio político hacia el mandato del presidente. Se da por hecho que la cámara de representantes se pierde, otra cosa es el Senado, pero a raíz de la guerra en Irán se empiezan a ver encuestas de que incluso se puede perder", sostiene, al mismo tiempo que asegura que, si hay cambio en el Congreso, sí que puede tener impacto en la "forma de gobernar" de Trump.

"La cámara de representantes tiene el control sobre la aprobación de los presupuestos generales. Ninguna administración puede desarrollar su agenda sin el apoyo de la cámara. Otra cosa es la agenda internacional, hay gente que dice que, si dentro no hace nada, fuera hace todas las locuras, pero yo no lo creo. Si hay batacazo electoral ahora, habrá mucho menos apoyo de posibles candidatos. No obstante, eso sí que va a tener límites a su acción política", zanja Carlota García.