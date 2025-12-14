EL ORDEN MUNDIAL

La repercusión de la presencia de María Corina Machado en Oslo: "Igual Venezuela pone más empeño en impedir su regreso que su salida"

La presencia de María Corina Machado en Oslo para recoger el Premio Nobel de la Paz ha vuelto a poner el foco en la oposición venezolana al Gobierno de Nicolás Maduro.

María Corina Machado, que confirma que el gobierno de Trump le ha ayudado a escapar, está convencida de que pronto regresará a "una Venezuela libre"

Marta Pérez Miguel

Madrid |

La líder opositora, María Corina Machado, ha viajado a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Había muchísimas dudas sobre si llegaría o no, ya que estaba en paradero desconocido dentro de Venezuela. Está perseguida por el régimen, pero ha conseguido salir y acudir a Oslo, donde fue recibida por varios partidarios.

"Hoy estoy aquí porque muchos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo. He venido aquí en su nombre y en el de millones de héroes venezolanos anónimos para recoger ese premio y devolvérselo a ellos. Por supuesto que volveré a Venezuela. El Gobierno me haría desaparecer si me encuentran, pero sé exactamente los riesgos que estoy teniendo", aseguró.

Sobre ello, 'El Orden Mundial' de 'Julia en la onda' reflexiona y afirma que el régimen chavista sabe que la legitimidad de Machado como líder opositora se basa mucho en esa presencia en Venezuela, porque si ella no logra regresar, ese liderazgo podría verse debilitado, como el de otros opositores venezolanos que están en el exilio: "Así que, es probable que las autoridades venezolanas pongan bastante más empeño en impedir su regreso que su salida".

Analizan el estado de la oposición venezolana porque, aunque es cierto que Estados Unidos ha contribuido a que en las últimas semanas se ponga el foco en Machado y los opositores, estos, en realidad, se dividen en varias facciones: "Hay que entender que esta pelea contra el régimen de Maduro lleva muchísimos años y con muchos vaivenes, con lo cual ha habido muchas divisiones internas y muchos criterios diferentes sobre la estrategia a seguir".

Es cierto que María Corina Machado es la "voz más destacada" desde hace varios años porque se erigió como líder de la candidatura opositora a Maduro en 2024 y cuando fue inhabilitada, cedió el testigo, pero siguió siendo la líder oficiosa y se quedó en Venezuela, por lo que tiene una "legitimidad mucho mayor, y ahora reforzada con el Premio Nobel. Pero, "es verdad que no es la única voz, ni mucho menos. Y tampoco la oposición está unida del todo. Tienes a Leopoldo López, Antonio Ledezma, Henrique Capriles".

