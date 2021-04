Reino Unido mantiene la desescalada y reabrirá los comercios el día 12

El Reino Unido mantiene sin cambios la hoja de ruta que se ha marcado para la desescalada por la caída de los contagios de la covid-19 y el éxito del plan de vacunación, lo que permitirá la reapertura de comercios el 12 de abril. El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó este lunes que peluquerías, salones de belleza, gimnasios, zoológicos y tiendas volverán a abrir sus puertas dentro de una semana en Inglaterra, mientras que los "pubs" y restaurantes podrán servir comida al aire libre.

Johnson, en rueda de prensa, dijo que el 12 de abril acudirá a un "pub" para tomarse una "pinta" (cerveza), y pidió a la gente, aún si ha sido vacunada, que no baje la guardia y siga cumpliendo las normas, como el uso de mascarillas, higiene en las manos y la distancia social. "No tenemos que confiarnos -indicó-. Podemos ver las olas que están afectando en otros países y aún no sabemos cuán fuerte será la protección de las vacunas cuando los casos empiecen a subir, que me temo que así será, y es por ello que estamos pidiendo a la ciudadanía que acepte la vacuna cuando le llegue el turno".

De la misma forma, rechazó completamente que se pida a la gente un "pasaporte" de vacunación para ir al "pub" o a la peluquería.

Sistema semáforo de turismo internacional

Boris Johnson también ha presentado un sistema de semáforo para permitir que los ciudadanos ingleses puedan viajar al extranjero en un contexto de relajación de las restricciones derivadas por la crisis sanitaria del coronavirus, aunque no ha especificado cuando se pondrá en marcha esta medida.

Por ahora, los británicos tenían prohibido viajar al extranjero y si salían del país sin motivo justificado se enfrentaban a multas de hasta 5.000 libras (un poco más de 5.900 euros). Así, la fecha estimada para aplicar esta medida será el 17 de mayo, sin embargo, no ha podido dar una fecha concreta ya que ha lamentado que no quiere "subestimar" el riesgo de abrir las fronteras antes de tiempo.

Se espera que un grupo de trabajo de viajes internacionales del Ejecutivo británico presente otro informe el 12 de abril, que recogería las recomendaciones para gestionar estos desplazamientos internacionales, el riesgo posible de contagios y las variantes del SARS-CoV-2 importadas.

Tal y como estaba previsto, el 'premier' británico, que ha comparecido esta tarde, no ha enumerado qué países estarán en cada categoría del sistema de semáforo.

Incidencia del coronavirus en Inglaterra

Hasta el momento, las autoridades sanitarias británicas han contabilizado más de 4,3 millones de personas contagiadas de la COVID-19, incluidas más de 126.800 víctimas mortales a causa de la enfermedad. Por su parte, más de 31,5 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad, mientras que más de 5,3 millones han sido inoculados también con la segunda.