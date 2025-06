Qué hacer en caso de Tercera Guerra Mundial: estos son los países más seguros para vivir

Desde que Estados Unidos atacó las principales centrales nucleares de Irán, las hipótesis sobre una posible Tercera Guerra Mundial se han disparado. A los ciudadanos le surgen dudas, especialmente sobre si el conflicto puede llegar a experimentar una escalada internacional que afecte directamente a su país.

En declaraciones a Onda Cero durante una entrevista en 'Más de uno', el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Jesús Núñez Villaverde, explica que "Irán forma parte del 'Tratado de no proliferación' y los inspectores de ese organismo certifican que hasta ahora no ha alcanzado capacidad nuclear y que no hay indicios de que lleve a cabo un programa nuclear de esa naturaleza". Aun así, avisa de que eso no significa que no haya "sospechas".

Esta incertidumbre lleva a preguntarse cuáles serían los países más seguros en caso de que estalle una guerra mundial. Según el Índice de Paz Global 2025, los cinco países más pacíficos son Islandia, Irlanda, Nueva Zelanda, Austria y Suiza.

Los cinco países más seguros en caso de guerra mundial

Teniendo en consideración los resultados del informe y la voz de los expertos, los países que podrían brindar una mayor seguridad y autoabastecimiento en caso de conflicto mundial son:

Nueva Zelanda : ubicada en el Pacífico Sur, se sitúa lejos de los principales focos de tensión a nivel mundial. Tiene autosuficiencia alimentaria porque es capaz de producir más alimentos de los que consume y además tiene acceso a energías renovables. Goza de estabilidad política.

: ubicada en el Pacífico Sur, se sitúa lejos de los principales focos de tensión a nivel mundial. Tiene autosuficiencia alimentaria porque es capaz de producir más alimentos de los que consume y además tiene acceso a energías renovables. Goza de estabilidad política. Suiza . No pertenece a la OTAN y se ha mantenido al margen en conflictos mundiales. Cuenta con terreno montañoso, lo cual dificulta incursiones terrestres.

. No pertenece a la OTAN y se ha mantenido al margen en conflictos mundiales. Cuenta con terreno montañoso, lo cual dificulta incursiones terrestres. Islandia . Está aislada geográficamente, es autosuficiente energéticamente y cuenta con experiencia en gestión de crisis.

. Está aislada geográficamente, es autosuficiente energéticamente y cuenta con experiencia en gestión de crisis. Chile . Goza de una ubicación estratégica gracias a la Cordillera de los Andes. Además, cuenta con grandes recursos naturales.

. Goza de una ubicación estratégica gracias a la Cordillera de los Andes. Además, cuenta con grandes recursos naturales. Bután. Este país, no tan común, está ubicado en el Himalaya. Cuenta con políticas discretas y no se involucra en conflictos globales.

Por qué España no se sitúa entre los más ideales

El mero hecho de pertenecer a la OTAN conlleva un mayor riesgo que otros países neutrales como Suiza o Nueva Zelanda. El artículo 5 del tratado refleja que un ataque contra un aliado se considera un ataque contra todos. Es cierto que en este caso no aplica porque Estados Unidos ha sido quien ha comenzado atacando a Irán y no al revés.

Otras razones posibles son su posición geopolítica y alianzas estratégicas o vulnerabilidades internas y dependencias.