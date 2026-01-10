El vídeo grabado por el agente de inmigración que disparó y mató a una mujer en Minneapolis aviva la tensión en EEUU

Un nuevo vídeo del momento en el que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Jonathan Ross, mata a tiros a Renee Good, en Minnesota, ha aumentado la tensión en Estados Unidos. En estas nuevas imágenes, grabadas por la cámara del propio policía, se ve a Good sonriente mientras le dice: "Tranquilo, colega, no estoy enfadada contigo".

En el vídeo, de 47 segundos de duración, se observa al agente Ross saliendo del coche y rodeando el de Good, mientras la mujer de ella se acerca al agente para recriminarle su actitud. "No hay problema, no cambiamos la matrícula cada mañana, será la misma cuando vuelvan luego", le dice mientras el agente enfoca la numeración.

El ICE ha calificado lo sucedido de "terrorismo doméstico"

Después, Ross termina de rodear el vehículo, mientras la mujer de Good continúa reprochándole, y se coloca frente al mismo para exigirle que se baje. En ese momento, se observa cómo Good maniobra hacia atrás y luego hacia adelante para marcharse. En el vídeo no se ve si el coche golpea al agente, porque la cámara cambia de posición y pasa a enfocar el cielo justo cuando se oyen los tres disparos.

Sí se oye a alguien decir "maldita perra" en el momento en el que el móvil vuelve a enseñar el coche, que ya ha perdido el control y se estrella contra un poste de la luz. El incidente, calificado por el ICE como "terrorismo doméstico", tuvo lugar después de que cientos de personas salieran a manifestarse contra los "abusos" de los más de 2.000 agentes de inmigración enviados por el presidente Donald Trump.

Los demócratas aseguran que Good no quería atropellar al agente

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha reiterado que Good en ningún momento intentó atropellar a los efectivos. "No acepten mi palabra. No acepten su palabra. Miren el vídeo desde todos los ángulos", ha indicado en una rueda de prensa oponiéndose a la versión de la Casa Blanca que asegura que el agente fue embestido por la mujer.

La oposición demócrata ha criticado la mala interpretación que Trump, el vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, están haciendo de las imágenes. A su juicio, el vídeo deja "bien claro" que Good en ningún momento dirigió el vehículo hacia los agentes y que Ross disparó a la mujer a través de la puerta del coche, estando ya apartado del vehículo.

Frey ha denunciado que el FBI está marginando "deliberadamente" a la Policía. "El agente del ICE no resultó herido. La lesión de cadera que dicen podría habérsela hecho cerrando la puerta del frigorífico. No le atropelló nadie" ha insistido el alcalde, al tiempo que ha señalado que el agente salió del lugar por su propio pie.

Walz ha desplegado a la Guardia Nacional y Bondi ha advertido de las consecuencias de dañar la propiedad federal

Por otro lado, el gobernador del Estado, el demócrata Tim Walz ha anunciado que ha activado la Guardia Nacional "por precaución" por si fuera necesario "para ayudar a mantener la paz, garantizar la seguridad pública y permitir manifestaciones pacíficas". Después de lo ocurrido, las movilizaciones han continuado celebrándose.

La fiscal general del Estado, Pam Bondi, también se ha pronunciado a través de su cuenta de X y ha recordado que "la protesta pacífica es un derecho sagrado estadounidense protegido por la Primera Enmienda", pero que "dañar la propiedad federal es un delito por el que será arrestado y procesado".

La mujer de Renee Good ha publicado una carta en la que agradece el apoyo y denuncia que mientras "nosotros teníamos silbatos, ellos tenían armas". Juntas estaban criando a tres hijos, el menor de seis años. La muerte de Good es la quinta desde que el ICE opera bajo el mandato de Trump.