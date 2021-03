El sector del turismo llama al auxilio tras pérdidas de 135.000 millones de euros en el sector

Juan Molas, Presidente de la mesa de Turismo, se muestra pesimista respecto a la salida de la crisis del sector del turismo: "Si no hay una voluntad política y una gestión eficaz vemos lejos la salida a este problema. El sector ha perdido 135.000 millones de euros, más del doble que el rescate bancario. En 2019 el sector dio unos beneficios de 40.000 millones".

"Después del comercio somos el sector que más empleo damos. Queremos que se tome al turismo como sector fundamental y ahí estamos, luchando con un gobierno que no tiene esa percepción", expica Molas que añade su queja por ciertas declaraciones de algún componente del Ejecutivo: "El Gobierno tiene algún ministro que no ha hecho un gran favor al turismo con sus declaraciones, hablar de que no hay valor añadido es una ofensa y un gran desconocimiento del sector".

"Tenemos estudios que la gente se está contagiando mucho más en reuniones familiares que en establecimientos comerciales", asegura sobre el consumo en bares y restaurantes y defiende la gestión de Isabel Díaz Ayuso.

Sobre el turismo de borrachera, no le gusta el uso político que se le está dando: "No es cierto que haya un turismo de borrachera masivo. Lo que sí es lamentable es que los partidos políticos utilicen el turismo de borrachera como arma arrojadiza. Es una batalla política que no tiene nada que ver con la situación."

En cuanto a la recuperación se muestra pesimista. Si no tenemos en la segunda quincena de junio un 70% de la vacunación la temporada peligra seriamente: "El pasaporte sanitario es parte de la solución. No es normal que Reino Unido e Israel lleven el ritmo de vacunación que lleven y en la Unión Europea estamos como estamos. Necesitamos vacunas rápidas para tener un 70% de vacunados en verano".