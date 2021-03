El Norte de Lucas: ¿Tampoco esta vez se han leído el BOE?

Lo previsible, en ocasiones no deja de ser noticia por serlo. Pedro Sánchez ha anunciado los cambios en el Gobierno tras la salida de Pablo Iglesias. Nadia Calviño como vicepresidente segunda, Yolanda Díaz vicepresidenta tercera y ministra de Derechos Sociales Ione Belarra. Cuatro vicepresidentas, "algo muy saludable", reflexiona Lucas.

La marcha de Pablo Iglesias

Catorce meses de Pablo Iglesias en el Gobierno "con una evolución personal que explica su adiós. De cansancio, frustración y desgana por el poco margen que le daba el poder para ejercerlo como quería". Del entusiasmo del sí se puede pasamos al no puedo con la normalidad democrática, ese es el paso de un Pablo Iglesias que "no ha entendido lo que es gobernar" y remata "Yolanda Díaz no es Pablo Iglesias, ella se deja el dogma en casa para ir al Congreso".

El lío de las mascarillas

María Jesús Montero ha explicado que la norma que ha entrado hoy en vigor sobre las mascarillas puede ser matizada y suavizada mañana. "En el Consejo Interterritorial se va a revisar si alguna cuestión no esté en consonancia con todo lo aprendido", explicaba la portavoz. Una muestra más de cómo se está gestionando la pandemia, dice Lucas y se pregunta ¿Se leen los que gobiernan los decretos que nos gobiernan?

La obscena comparación de Laura Borrás. "Situación de emergencia sanitaria, democrática y social", decía y ha comparado las víctimas en el Mediterráneo, los fallicidos por la Covid y la mujer asesinada por violencia machista. "¿De verdad se cree que son situaciones comparables?", Cuestiona Lucas.