Arranca 'El Norte de Lucas' con los 10 años que se cumplen mañana desde que ETA dejó de matar. Pero alrededor de aquello sigue revoloteando la gélida declaración que hizo este lunes Otegi, y que tuvo como consecuencia que los grupos parlamentarios, salvo el PSOE y Podemos, le pedían que bajara a la acción precisa.

Sin embargo, hoy los socialistas han considerado que se trata de un paso insuficiente y deberían pedir perdón y pasar de la palabra a los hechos. "El buitre no desciende al terreno llano si no hay cadáveres", recalca Lucas, sobre lo que ha afirmado Otegi de que sería importante que Felipe González reconociera que organizó los GAL. "Si yo tengo que leer un texto que ni yo me creo, al menos debería también leerlo el contrario", apunta.

Solo hubo dos partes y hoy, Patxi López ha afirmado que hay una única verdad. "La necesidad de los votos de Bildu es suficiente para que se siga con esta estrategia de blanqueo", añade.

El Gobierno confirma que se empezará a pagar por conducir por autovías y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, detalla que intentará buscar el consenso de conductores, empresas y demás sectores implicados. Será un pago de entre 80 y 90 euros al año, aunque "será un pago sobre otro pago porque ya cada coche aporta casi 2.000 euros en impuestos".

Y además, el aceite de colza vuelve al primer plano después de que un grupo de afectados se hayan encerrado en el Prado para indicar que están hartos de ser ninguneados por el Gobierno y quieren que se les haga caso.