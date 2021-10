Empezamos 'El Norte de Lucas' con el anuncio que este lunes ha hecho Arnaldo Otegui, coordinador de EH Bildu, de pedir perdón a las víctimas de ETA por los daños cometidos. "10 años ha tardado la llamada izquierda patriota vasca, la que sustentaba políticamente a ETA, en pedir perdón, aunque es insuficiente viniendo de quien viene", señala Lucas.

Para las víctimas, es un paso adelante pero tiene que venir contrastado con hechos. "Otegui dice que tratarán de mitigar el dolor, así que no más ongi etorri o no más recibimientos como héroes. Esto es un paso pequeño, menor e incompleto".

Urkullu ha calificado de positivas estas palabras pero apunta que deben también valorar el dolor que se ha generado en la sociedad. Para el PP, es un acto hipócrita porque debe ir acompañado de más y ayudar a esclarecer los más de 300 asesinatos sin respuesta. Solo el PSOE y Podemos lo celebran y lo ven como un vaso medio lleno. "En el futuro, quizá condenen el terrorismo y las víctimas puedan descansar. Por ahora, con esto, no".

Pablo Casado no se cree la moderación hacia la socialdemocracia de Sánchez. Indica que si tanto lo fuera, terminaría con la mesa de diálogo o no negociaría los presupuestos con Podemos. Cree que no hará eso porque siempre dice una cosa y hace la contraria.

Ante este mensaje de Sánchez, Podemos recuerda que la única posibilidad de seguir gobernando es la necesidad de los socios como ERC o EH Bildu.

Yolanda Díaz insiste en que el proyecto de derogar la reforma laboral está casi ultimado y en breves habrá una nueva propuesta. Desde la patronal, dicen que si se va a derogar, con ellos no cuenten-

Y terminamos dando el pésame por la muerte de Concha Márquez Piquer en Madrid a las 75 años.